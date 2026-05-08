West Bengal Government Formation: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कोलकाता पहुंच गए हैं. जानकारी के मुताबिक वह भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे. इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा, जिसके बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है.

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है. ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय नेता पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं. विधायक दल की बैठक को सरकार गठन की दिशा में बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है.

विधानसभा का कार्यकाल खत्म, सदन भंग

गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा का औपचारिक कार्यकाल समाप्त हो गया. इसके बाद राज्यपाल की ओर से 17वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है.



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ममता बनर्जी ने नहीं बदला पदनाम

विधानसभा भंग होने के बावजूद निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से मुख्यमंत्री पद नहीं हटाया है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वह अभी भी खुद को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बता रही हैं.

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चुनाव में ममता बनर्जी को मिली हार

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा. ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव हार गईं. हालांकि चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था.

भाजपा को मिला पूर्ण बहुमत

इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है. पार्टी ने 293 सीटों में से 207 सीटों पर जीत दर्ज की है. भाजपा ने 2021 में जीती गई अपनी 77 सीटों को बरकरार रखते हुए 130 नई सीटें भी अपने खाते में जोड़ी हैं. फिलहाल पश्चिम बंगाल में भाजपा नई सरकार के गठन की तैयारियों में जुटी हुई है. विधायक दल की बैठक के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है.