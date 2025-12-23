हैदराबाद एयरपोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, फ्लाइट्स की एहतियात के तौर पर की गई जांच

लंदन से हैदराबाद आ रही एक एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इसके बाद पूरे एयरपोर्ट को अलर्ट पर रखा गया. विमान ब्रिटिश एयरलाइंस का बताया गया है. विमान ने लंदन से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी.

ब्रिटिश एयरलाइंस को लेकर मिली बम से उड़ाने की धमकी को गंभीरता से लेते हुए एयरपोर्ट अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. जब विमान हवाई अड्डे पर उतर गया तो उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कस्टमर सर्विस को सोमवार को हीथ्रो से हैदराबाद आ रही बीए 277 उड़ान में बम की धमकी से जुड़ा ईमेल मिला था. इसके बाद विमान सुरक्षित उतरा और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाया गया. उड़ान हीथ्रों के लिए रवाना कर दी गई है.

क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकॉल

मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल में विमान को अलग किया जाता है. सामान और यात्रियों की जांच की जाती है. फायरब्रिगेड की गाड़ी को अलर्ट पर रखा जाता है. खोजी कुत्तों की मदद ली जाती है.

शुरुआती महीने में मिली थी धमकी

इससे पहले भी महीने की शुरुआत में इंडिगो की मदीना-हैदराबाद और शारजाह-हैदराबाद उड़ानों को भी दो मिलते-जुलते ईमेल मिले थे. इसके बाद मदीना से हैदराबाद आ रहे, विमान का मार्ग बदलकर अहमदाबाद ले जाया गया था.

एक धमकी में एक मिलियन डॉलर की मांग की थी

9 दिसंबर को एक धमकी और मिली थी. इसमें एक मिलियन डॉलर की मांग की गई थी. इसके बाद सभी इंटरनेशनल टर्मिनल को हाई अलर्ट जारी किया गया था.

कौन भेज रहा है ईमेल भरी धमकी

RGIA पुलिस और साइबर क्राइम की टीमें इन मामलों की जांच कर रही है. धमकी भेजने वाले लोग विदेशी सर्वर और वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे उनकी पहचान करना मुश्किल होती जा रही है. लगातार मिल रही इन फर्जी धमकियों ने एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.