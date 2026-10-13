Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: 2002-04 में कैसे हुआ था पिछला SIR? इस बार क्या अलग और क्या कमियां

Explained: 2002-04 में कैसे हुआ था पिछला SIR? इस बार क्या अलग और क्या कमियां

पहले यदि कोई परिवार किसी स्थान से स्थानांतरित हो गया था, तो उनके नए पते पर सत्यापन किया जाता था और उसी प्रक्रिया के दौरान उनके नाम नए पते पर दर्ज कर लिए जाते थे, बिना पुराने नाम को सीधे हटाए.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 13 Oct 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा विशेष सघन पुनरीक्षण ( SIR) प्रक्रिया चलाई जाती है. हाल ही में, वर्तमान में चल रही SIR प्रक्रिया और वर्ष 2002-04 के दौरान आयोजित SIR के बीच तुलना को लेकर कई कानूनी और प्रशासनिक सवाल खड़े किए गए हैं.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों ने 2025-26 की इस प्रक्रिया के तौर-तरीकों पर चिंता जताई है. विशेषज्ञों का तर्क है कि 2002-04 की तुलना में वर्तमान प्रक्रिया में कई ऐसी कमियां हैं, जिनसे लाखों योग्य नागरिक गलती से मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं.

SIR क्या है और यह क्यों आयोजित किया जाता है?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी समय, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके हिस्से में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) का आदेश दे सकता है. इसी अधिकार के तहत निर्वाचन आयोग ने जून 2025 से पूरे देश में तीन चरणों में SIR कराने का फैसला लिया था. जिसमें पहला चरण बिहार, दूसरा चरण असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी और तीसरा चरण मई 2026 में संपन्न हुआ, जिसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे.

मई 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि निर्वाचन आयोग का SIR आयोजित करने का संवैधानिक जनादेश वैध है.

2002-04 में कैसे हुआ था पिछला SIR?

वर्ष 2002 और 2004 के बीच आयोजित पिछला SIR वर्तमान प्रक्रिया से कई मायनों में अलग और अधिक पारदर्शी था. 2002 में प्रगणकों (वे अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, जो घर-घर जाकर सही और पूरी जानकारी जुटाते हैं) द्वारा घर-घर जाकर नया डेटा एकत्र करने के बाद प्राथमिक सूची प्रकाशित की गई. इसके बाद ही दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाती थीं.

प्रगणकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा का 25% हिस्सा पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापित किया जाता था. यदि किसी विशेष घर पर ताला लगा मिलता था, तो पर्यवेक्षक को खुद उस स्थान पर जाकर दोबारा सत्यापन करना पड़ता था.

पहली बार नाम जुड़वाने वालों से नागरिकता का प्रमाण स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत मांगा जाता था. यदि कोई परिवार किसी स्थान से स्थानांतरित हो गया था, तो उनके नए पते पर सत्यापन किया जाता था और उसी प्रक्रिया के दौरान उनके नाम नए पते पर दर्ज कर लिए जाते थे, बिना पुराने नाम को सीधे हटाए.

2025-26 की वर्तमान SIR प्रक्रिया की मुख्य कमियां

विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों ने वर्तमान SIR प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं को उजागर किया है. 

पहला ये कि लाखों वोटर्स ने अपनी वोटिंग का अधिकार खो दिया. वर्तमान अभ्यास के कारण तीनों चरणों में लगभग 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए या 'ASDD' (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट) श्रेणी के तहत चिन्हित किए गए हैं.

जो लोग घर पर नहीं मिले या स्थानांतरित हो गए, उन्हें सूची से हटा दिया गया और उनसे नए फॉर्म जमा करने को कहा गया. यह आयोग के अपने 'मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स' के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि जब तक नए पते का सत्यापन न हो, पुराना नाम नहीं काटा जाना चाहिए.

कमजोर पर्यवेक्षण

2002 में 25% पर्यवेक्षण की तुलना में, इस बार केवल 10% रैंडम सत्यापन बीएलओ (BLO) द्वारा किया गया, जिससे प्रक्रिया की गुणवत्ता प्रभावित हुई. नागरिकों पर खुद अपनी नागरिकता या सामान्य निवास स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करने की कठोर शर्त रखी गई.

अतार्किक विसंगतियां: 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे मतदाताओं के नाम भी हटाए गए जहां एक घर में एक ही माता-पिता दर्शाए गए थे. बिना उचित कारण और सत्यापन के थोक में फॉर्म-7 (नाम कटवाने का आवेदन) जमा करने की शिकायतें आईं, जिससे वैध मतदाताओं के नाम अनधिकृत तरीके से कट गए.

आगे का रास्ता क्या हो सकता है?

1-पुनः शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना: वर्तमान SIR में नाम कटने के बाद पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल है. इसे आसान बनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे.

2-घर-घर जाकर सत्यापन: जिन मतदाताओं के नाम 'स्थानांतरित' या 'अनुपस्थित' श्रेणी में डाले गए हैं, उनका घर-घर जाकर पुन: भौतिक सत्यापन होना चाहिए.

3-दावों का पारदर्शी निस्तारण: दावे और आपत्तियों के निस्तारण की अवधि (30 अक्टूबर तक) के दौरान पारदर्शी सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Explainer Election Commission SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Bloc Protest Live: सुप्रीम कोर्ट से राहुल को अंतरिम राहत, मानहानि केस को रद्द करने की मांग पर नोटिस जारी
LIVE: सुप्रीम कोर्ट से राहुल को अंतरिम राहत, मानहानि केस को रद्द करने की मांग पर नोटिस जारी
इंडिया
PM मोदी की मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को राहत, SC ने ट्रायल पर लगाई रोक
PM मोदी की मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को राहत, SC ने ट्रायल पर लगाई रोक
इंडिया
राहुल गांधी की SC में एक और याचिका, देंगे टी पार्टी, CEC के खिलाफ आज क्या-क्या?
राहुल गांधी की SC में एक और याचिका, देंगे टी पार्टी, CEC के खिलाफ आज क्या-क्या?
इंडिया
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
पंजाब
अमृतसर, लुधियाना, जालंधर समेत इन जिलों में बिगड़ेगा AAP, Congress, BJP का गणित! क्यों?
अमृतसर, लुधियाना, जालंधर समेत इन जिलों में बिगड़ेगा AAP, Congress, BJP का गणित! क्यों?
इंडिया
'देशभर में जंतर-मंतर जैसी जगहें...' INDIA गठबंधन के प्रोटेस्ट पर बोले दीपके
'देशभर में जंतर-मंतर जैसी जगहें...' INDIA गठबंधन के प्रोटेस्ट पर बोले दीपके
टेलीविजन
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
क्रिकेट
इंग्लैंड को झटका, लंबे समय तक बाहर रहेंगे जोस बटलर? हॉस्पिटल से शेयर की तस्वीर
इंग्लैंड को झटका, लंबे समय तक बाहर रहेंगे जोस बटलर? हॉस्पिटल से शेयर की तस्वीर
इंडिया
'लोकतंत्र की जननी है भारत, शक्ति का संतुलन जरूरी', न्यू इकॉनमी फोरम में बोले PM मोदी
'लोकतंत्र की जननी है भारत, शक्ति का संतुलन जरूरी', न्यू इकॉनमी फोरम में बोले PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP कांग्रेस में गाली गलौज, जूतम पैजार पर एक्शन! 5 सदस्यों की टीम करेगी जांच
UP कांग्रेस में गाली गलौज, जूतम पैजार पर एक्शन! 5 सदस्यों की टीम करेगी जांच
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget