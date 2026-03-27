ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे और कितने फंसे? MEA ने दिया ये जवाब 

मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद दुनियाभर में तेल का संकट पैदा हो गया है. जबसे ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के निकलने पर रोक लगाई है, दुनिया में त्राहिमाम मच गई है. सबसे ज्यादा असर एशिया और यूरोप के देशों पर पड़ रहा है. भारत में भी पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिली है. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि अब तक होर्मुज स्ट्रेट से भारत के चार जहाज निकलकर सुरक्षित आ चुके हैं, जबकि 20 जहाज अभी भी वहां पर हैं.