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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस वक्त देश में कितने CM शादीशुदा, कितने अविवाहित और कितनों का हुआ तलाक, देखें डेटा

इस वक्त देश में कितने CM शादीशुदा, कितने अविवाहित और कितनों का हुआ तलाक, देखें डेटा

इस स्टोरी में आपको ADR की नई डेटा के मुताबिक देश में इस वक्त कितने मौजूदा सीएम शादीशुदा हैं, कितने अविवाहित हैं और कितने ऐसे हैं जिनका तलाक हो चुका है, उनकी लिस्ट दे रहे हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 08 Aug 2026 12:12 PM (IST)
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देश की राजनीति में मुख्यमंत्री सबसे ताकतवर और चर्चित चेहरों में शामिल होते हैं. लेकिन सत्ता और सियासत से इतर उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है. कोई मुख्यमंत्री शादीशुदा है, कोई अविवाहित, तो किसी की शादीशुदा जिंदगी कानूनी विवाद तक पहुंची. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का करीब 16 साल पुराना वैवाहिक विवाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म हुआ, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पत्नी की ओर से दायर तलाक याचिका भी वापस ली जा चुकी है.

देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 31 मौजूदा मुख्यमंत्रियों का मैरिटल स्टेटस देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है. 27 जुलाई 2026 को ADR/NEW ने भी 31 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण जारी किया है.

आइए जानते हैं कि इस वक्त देश में कितने मुख्यमंत्री शादीशुदा हैं, कितने अविवाहित हैं और कितने ऐसे हैं जिनका तलाक हो चुका है.

तलाकशुदा मुख्यमंत्री-1

उमर अब्दुल्ला-जम्मू-कश्मीर

उमर अब्दुल्ला की 2024 की चुनावी हलफनामे से जुड़ी जानकारी में उनका मैरिटल स्टेटस 'Separated' बताया गया था और पत्नी से तलाक की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी.


इस वक्त देश में कितने CM शादीशुदा, कितने अविवाहित और कितनों का हुआ तलाक, देखें डेटा

अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है. दोनों ने संयुक्त रूप से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर आपसी सहमति से तलाक की डिक्री जारी करने का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी.

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्ष 1994 में पायल अब्दुल्ला से विवाह किया था

सी. जोसेफ विजय को तलाकशुदा की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को तलाकशुदा मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. उनकी पत्नी संगीता ने फरवरी 2026 में तलाक की याचिका दायर की थी, लेकिन 7 अगस्त 2026 को याचिका वापस ले ली गई और मामला बंद हो गया.

इसलिए वर्तमान स्थिति में विजय को शादीशुदा मुख्यमंत्री की श्रेणी में रखा गया है.

अविवाहित मुख्यमंत्री-3

इस वक्त देश में तीन राज्यों के मुख्यमंत्री अविवाहित हैं



इस वक्त देश में कितने CM शादीशुदा, कितने अविवाहित और कितनों का हुआ तलाक, देखें डेटा

  1. योगी आदित्यनाथ — उत्तर प्रदेश
  2. सुवेंदु अधिकारी — पश्चिम बंगाल
  3. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी अविवाहित हैं.

शादीशुदा मुख्यमंत्री-26

देश में इस वक्त 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा मुख्यमंत्री शादीशुदा हैं. उनके पार्टनर/पत्नी के नाम की सूची नीचे दी गई है.

मौजूदा मुख्यमंत्री पत्नी का नाम
एन. चंद्रबाबू नायडू नारा भुवनेश्वरी
हिमंत बिस्वा सरमा रिनिकी भुइयां सरमा
सम्राट चौधरी ममता कुमारी
विष्णु देव साय कौशल्या देवी साय
प्रमोद सावंत सुलक्षणा सावंत
भूपेंद्र पटेल हेतलबेन पटेल
नायब सिंह सैनी सुमन सैनी
सुखविंदर सिंह सुक्खू कमलेश ठाकुर
हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन
डी.के. शिवकुमार उषा शिवकुमार
वी.डी. सतीशन रेखा सतीशन
मोहन यादव सीमा यादव
देवेंद्र फडणवीस अमृता फडणवीस
युमनाम खेमचंद सिंह सापम ओंगबी श्यामा देवी
कॉनराड के. संगमा मेहताब चंदा
लालदुहोमा लालह्लिमपुई हमार
नेफ्यू रियो कासा रियो
मोहन चरण माझी प्रियंका माझी
भगवंत मान गुरप्रीत कौर
भजनलाल शर्मा गीता शर्मा
प्रेम सिंह तमांग कृष्णा कुमारी राय
सी. जोसेफ विजय संगीता सोर्नालिंगम
ए. रेवंत रेड्डी गीता रेड्डी
माणिक साहा स्वाति साहा
पुष्कर सिंह धामी गीता धामी
पेमा खांडू त्सेरिंग डोलमा
रेखा गुप्ता मनोज गुप्ता

मुख्यमंत्रियों की वैवाहिक स्थिति का यह डेटा दिखाता है कि राजनीति में सार्वजनिक जीवन और निजी जिंदगी के बीच भी कई तरह की कहानियां मौजूद हैं. देश के ज्यादातर मुख्यमंत्री शादीशुदा हैं, जबकि कुछ ने विवाह नहीं किया है और कुछ की वैवाहिक जिंदगी तलाक तक पहुंची है. हालांकि, किसी नेता की निजी जिंदगी को आंकड़ों के जरिए देखना दिलचस्प जरूर हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीतिक भूमिका और सार्वजनिक कामकाज का आकलन उनके वैवाहिक स्टेटस से अलग रखकर ही किया जाना चाहिए. 

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 08 Aug 2026 12:04 PM (IST)
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