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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में शामिल होंगे सलमान खुर्शीद और शहबाज शरीफ, ये है मेहमानों की लिस्ट

आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में शामिल होंगे सलमान खुर्शीद और शहबाज शरीफ, ये है मेहमानों की लिस्ट

Khamenei Funeral: ईरान के तरफ से मिले निमंत्रण के बाद भारत सरकार की प्रतिनिधि के रूप से उप विदेश मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन जनाजे में शामिल होंगे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Jul 2026 07:55 PM (IST)
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  • आचार्य लोकेश, कई शिया धर्मगुरु भी होंगे शामिल।

ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह की तैयारियों के लिए तेहरान पूरी तरह से जुटा हुआ है. ईरान की सरकार ने खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए दुनियाभर के देशों के प्रतिनिधियों, धार्मिक गुरुओं, राजनीतिक हस्तियों तक को निमंत्रण दिया है. इसी कड़ी में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा है. इसके अलावा, ईरानी सरकार ने भारत की दोनों सबसे बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों के साथ-साथ अन्य राजनीतिक हस्तियों को भी न्योता भेजा है.

खामेनेई के जनाजे में कौन होंगे भारत के प्रतिनिधि?

ईरान के तरफ से मिले निमंत्रण के बाद भारत सरकार की प्रतिनिधि के रूप से उप विदेश मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन जनाजे में शामिल होंगे. इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती और जैन मुनी आचार्य लोकेश के साथ कई अन्य लोग भी दिवंगत ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए ईरान का दौरा करेंगे. 

जानकारी के मुताबिक, ईरान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके ईरान दौरे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

भारत से ये धर्मगुरु जाएंगे ईरान

वहीं, ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सांसद और शिया धर्मगुरु आगा सैयद रूहुल्लाह, जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और शिया धर्मगुरु इमरान अंसारी, शिया धर्मगुरु आगा सैयद मोहम्मद हादी, शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास अंसारी, आगा सैयद हसन मोसवी अल सफवी और जैन मुनि आचार्य लोकेश भी ईरान की यात्रा पर जाने वाले हैं. 

जनाजे में कुल कितने लोग होंगे शामिल?

शहीद ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को 9 जुलाई, 2026 को मशहद में दफनाए जाने से पहले ईरान में 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इसमें राजधानी तेहरान और कोम में खामेनेई की शव यात्रा भी शामिल है. जिसे लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए तेहरान में तकरीबन 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं. बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान की जनसंख्या पहले से ही करीब 1 करोड़ है.

यह भी पढ़ेंः बीच समंदर में दिखा इंडियन नेवी का दम, जब भारतीय जहाज को डकैतों ने की लूटने की कोशिश, यूं खदेड़ा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 02 Jul 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
Ayatollah Ali Khamenei INDIA IRAN Khamenei Funeral
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