हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक और बीजेपी से निष्कासित नेता टी. राजा सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के पूर्व नेता की ओर से रखी गई बाबरी मस्जिद की नींव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

राजा सिंह ने कहा, 'बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबर की नाजायज औलाद हुमायूं ने आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर को बाबर नामक एक मस्जिद के लिए नींव रखी है.' उन्होंने कहा, 'हिंदुओं को यहां भूलने नहीं दिया जा रहा कि मुगलों ने भारत में घुसकर पूरे भारत को लूटा था और उन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा था.'

राजा सिंह बोले- मैं चुनौती देता हूं..

विधायक ने अपने भाषण में आगे कहा, 'मैं आज चुनौती देता हूं कि भारत के राम भक्तों ने बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक-एक ईंट को समाप्त करेगा.'

पश्चिम बंगाल सरकार पर भी साधा निशाना

उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी निशाना साधा और उसे 'राक्षसी राज' करार दिया. राजा सिंह ने कहा, 'बंगाल के राम भक्तों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं. एक राक्षसी राज है बंगाल पर. उस राक्षसी राज को समाप्त करने की कमर आप कसो.'

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

यह पहली बार नहीं है, जब राजा सिंह ने विवादित बयान दिए हों. इससे पहले भी उनके कई बयानों पर विवाद खड़ा होता रहा है. उनके इस नए बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. लोग इसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला करार दे रहे हैं.

हुमायूं कबीर ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव

दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा गया है. टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने इस समारोह का आयोजन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस मौके पर हुमायूं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की.