गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में देर रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई. इस घटना के वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे डांस फ्लोर पर मौज-मस्ती अचानक चीख-पुकार में बदल गई. इस मामले में नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने चीफ मैनेजर और 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. क्लब मालिक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं जिसकी तलाश की जा रही है.

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कर्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है. हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई केंद्रीय मंत्रियों ने दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

गोवा सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

सीएम सावंत ने कहा, "मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजीपी, सचिव, राजस्व कलेक्टर, उत्तर एसपी सहित अपने संबंधित अधिकारियों के साथ एक तत्काल और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच कराने का निर्णय लिया." उन्होंने कहा कि डीजीपी को क्लब के मालिक और मैनेजर सहित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपये और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये मुआवजा की घोषणा की है.

अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज

सीएम सावंत ने उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है, जिन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद क्लब को चलने दिया. मृतकों में चार पर्यटक और 14 कर्मचारी शामिल हैं, जबकि बाकी सात की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. एफआईआर में गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के साथ-साथ मैनेजर और कार्यक्रम आयोजकों का नाम भी शामिल है.

अब तक इन लोगों की हुई है गिरफ्तारी

इस बीच अरपोरा-नागोआ के पंचायत सरपंच रोशन रेडकर को आग लगने की घटना के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है. उन्हें 2013 में परिसर के लिए व्यापार लाइसेंस जारी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. नाइटक्लब में लगी आग मामले में गोवा के DGP आलोक कुमार ने कहा, "गिरफ्तार किए गए लोगों में चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर शामिल हैं.

पीएम मोदी ने भी किया मुआवजे का ऐलान

पीएम मोदी ने भी गोवा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, हादसे में घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.