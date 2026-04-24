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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइजरायल हमलों से नर्क बनी गाजा पट्टी, मलबों में फंसे शवों को खा रहे चूहे, फिलिस्तीनियों में बीमारी का बढ़ा खतरा

इजरायल हमलों से नर्क बनी गाजा पट्टी, मलबों में फंसे शवों को खा रहे चूहे, फिलिस्तीनियों में बीमारी का बढ़ा खतरा

Israel Gaza Conflict: इजरायल हमले के बाद अब गाजा पट्टी में चूहों के आतंक ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है. यहां हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं. यहां बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 24 Apr 2026 08:39 PM (IST)
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Hellish Condition in Palestine Gaza City: गाजा सिटी को इजरायल ने नर्क बनाकर जाने किस के भरोसे छोड़ दिया है. हालिया एक खबर ने दुनिया का ध्यान उस तरफ खींचा है. यहां तबाही के मंजर के बाद विस्थापित लोगों की जिंदगी मानवीय पटरी से उतर चुकी है. शायद नर्क और स्वर्ग की परिभाषा भी इन हालातों के सामने छोटी पड़ती होगी. इजरायल हमलों के बाद टूटे फूटे सामानों के साथ तंबू लगाकर रहने को मजबूर फिलिस्तनी लोग के सामने चुनौती बनी हुई है.

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां रहने वाले परिवार के बच्चे और उनके माता पिता चूहों के आतंक से परेशान है. इसकी वजह है, यहां फैली गंदगी. चूहों का साइज ही यहां के लोग खरगोश जितना बता रहे हैं. यह आए दिन किसी को भी सोते वक्त निशाना बना रहे हैं. मलबो के अंदर दबे शवो को खाने की आदत खरगोश नुमा चूहों को लग गई है. इसलिए अब वो सोते वक्त भी इंसानों पर हमला बोल रहे हैं. 

इजरायल नरसंहार में 72 हजार लोगों की हो चुकी मौत

गाजा में इजरायल के नरसंहार से करीबन 72000 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं. शवों का लावरिस रूप से पड़े रहना, गिलहरियों और चूहों के लिए खाने का भोजन बन चुका है. गाजा पट्टी में हर जगह चूहे ही चूहे हो गए हैं. यह अब इंसानी लाशों के समेत सोते हुए मासूम बच्चों को भी अपना शिकार बना रहे हैं. सीजफायर के बाद भी यहां के हालात में फिलहाल सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आती है. 

रोजाना यहां के लोगों को पानी, बिजली और मूलभूत जरूरतों के लिए दिनभर जुटे रहते हैं, तो वहीं इन चूहों के आतंक के चलते अब बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. गर्मियों के मौसम में यह और भयानक होता जा रहा है. यहां चूहों को मारने वाली दवाओं समेत हर खाद्य और जरूरी वस्तुएं बहुत महंगी हो चुकी है. परिवार के पास आमदनी का साधन भी नहीं है. कम्युनिटी किचन से खाने सहारे यहां के लोग जीने को मजबूर हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर ने कहा- यहां का वातावरण बेहद ही खराब 

इधर, स्वास्थ्य मंत्रालय में निवारक चिकित्सा के निदेशक डॉ. अयमान अबू रहमा बताते हैं, कि वातावरण बेहद ही खतरनाक हो गया है. इसकी वजह है, जमा हुआ कचरा, सीवेज के बुनियादी ढांचे का विनाश होना, उसके नीचे मलबे और सड़ते हुए शवों की मौजूदगी है. चूहों के काटने से इन्फेक्शन फैलने वाली बीमारी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है. डायबिटिज के मरीज को इनके काटने से जोखिम बढ़ जाता है.

कीटनाशक दवाइयों पर इजरायल ने लगा रखी रोक 

गाजा नगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया कि स्थिति और भी खराब हो चुकी है. इजरायल ने कीड़े और मकोड़ों को कंट्रोल करने वाली चीजों के आयात पर रोक लगा दी है. डंपिंग कचरे के मैनेजमेंट से जुडी़ समस्याएं भी हैं. 

अलजजीरा के मुताबिक, गाजा में करीबनी 10.5 मिलियन क्यूबिक फीट कचरा जम गया है. जिसके मैनेजमेंट को लेकर फिलहाल किसी तरह का विकल्प नजर नहीं आता है. 

ये भी पढ़ें : Donald Trump Remark: ट्रंप के नरक वाले बयान पर अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन नाराज, बोलीं- 'भारत की मिट्टी दुनिया को...’

Published at : 24 Apr 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
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