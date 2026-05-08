हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: अमेरिका-भारत को क्यों मानता है अपना Key Security Partner? पूर्व DRDO चीफ ने बताई खास वजह

Exclusive: अमेरिका-भारत को क्यों मानता है अपना Key Security Partner? पूर्व DRDO चीफ ने बताई खास वजह

Why US consider India key security partner: ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने के मौके पर DRDO के पूर्व चीफ ने एबीपी न्यूज से चर्चा की है. इस दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों से लेकर कई अहम चर्चा हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 08 May 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

Operation Sindoor First Anniversary: भारत में ऑपरेशन सिंदूर के 7 मई को एक साल हो गए हैं. ऐसे में भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भूमिका निभाई थी, उसकी चर्चा में दुनियाभर में हुई थी.  ऐसे में एबीपी न्यूज के Exclusive Podcast (The Journey With Romana) में DRDO के पूर्व चीफ रहे डॉ सुधीर कुमार मिश्रा ने चर्चा की है.  इस दौरान उनसे सुखोई-30, QUAD और इंडो पेसिफिक को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान जो अहम सवाल पूछा गया कि अमेरिका भारत को क्यों अपना Key Security Partner मानता है?

इस पर DRDO के पूर्व चीफ सुधीर मिश्रा ने कहा कि सुखोई -30 की रेंज ही काफी ज्यादा है. सुखोई 30 की रेंज की 3 हजार 400 किमी है. यानी कि आप 2 हजार किमी से लेकर तीन हजार तक के टारगेट पर हमला कर सकते हैं. अगर एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल किया जाता है, हवा में तो यह रेंज 4 हजार के पार तक चली जाती है. इसके अलावा आने जाने में अगर रिफ्यूल किया जाता है, तो इसकी रेंज पांच हजार तक पहुंच सकती है. तो जब QUAD में अमेरिका ने कहा था कि भारत की जिम्मेदारी इंडो स्पेसिफिक ओशियन की है, तो आप प्रशांत महासागर तक जा सकते हो.

यह भी पढ़ें: US Military: दूसरे देशों में क्यों तैनात रहती है अमेरिकी सेना, जानें वहां किसकी करती है रक्षा

सुखोई की जिम्मेदारी है, सुरक्षा देना है, भारत के आसपास के समुद्री इलाकों को. इनमें बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर शामिल है. इसी वजह से अमेरिका Key Security Partner भारत को मानता है. इसके अलावा उन्होंने रूस को कितनी ब्रम्होस मिसाइल देने की बात पर किसी तरह की जानकारी नहीं दी है. उन्होंने इसे रूस की तरफ से जानकारी देने के ऊपर छोड़ दिया है. 

भारत के स्वदेशी हथियारों पर सेना का विश्वास बढ़ा है

DRDO के पूर्व चीफ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों का उपयोग किया गया. इस दौरान उन हथियारों से सटीक हमले किए. इससे भारतीय सेना को उनपर काफी विश्वास हुआ. सेना मानती है कि भारत में डिजाइन या बनाए गए हथियार बढ़िया काम करते हैं. ऐसे में आत्म निर्भर भारत पर फोकस करने की मांग सेना ने की है. इससे पहले सेना को कम भरोसा होता था. वह विदेश हथियारों को भारतीय हथियारों की तुलना में बेहतर मानते थे. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं और डीआरडीओ के बीच आपस में लगाव मजबूत हुआ है. 

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ा दीं, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सेना का सख्त संदेश

Published at : 08 May 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
US INDIA OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: अमेरिका-भारत को क्यों मानता है अपना Key Security Partner? पूर्व DRDO चीफ ने बताई खास वजह
Exclusive: अमेरिका-भारत को क्यों मानता है अपना Key Security Partner? पूर्व DRDO चीफ ने बताई खास वजह
इंडिया
चुनाव से पहले गोवा सरकार का बड़ा दांव, 82 लाख वर्गमीटर को किया नो डेवलपमेंट जोन घोषित, पर्यावरण को देखते हुए कदम
चुनाव से पहले गोवा सरकार का बड़ा दांव, 82 लाख वर्गमीटर को किया नो डेवलपमेंट जोन घोषित
इंडिया
Exclusive Interview: कैसे एक सिगरेट ब्रेक ने दिया ब्रह्मोस मिसाइल को जन्म, अब्दुल कलाम ने रूस के साथ मिलकर लगाया था जुगाड़
कैसे एक सिगरेट ब्रेक ने दिया ब्रह्मोस मिसाइल को जन्म, अब्दुल कलाम ने रूस के साथ मिलकर लगाया था जुगाड़
इंडिया
अखिलेश के तंज और कनिमोझी की चिट्ठी से बढ़ी हलचल, क्या INDI गठबंधन में पड़ गई दरार?
अखिलेश के तंज और कनिमोझी की चिट्ठी से बढ़ी हलचल, क्या INDI गठबंधन में पड़ गई दरार?
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
West Bengal NEW CM: 'मैं नहीं चलाऊंगा नई सरकार...', CM पद फाइनल होने के बाद क्यों ऐसा बोले शुभेंदु अधिकारी?
'मैं नहीं चलाऊंगा नई सरकार...', CM पद फाइनल होने के बाद क्यों ऐसा बोले शुभेंदु अधिकारी?
महाराष्ट्र
नासिक TCS केस: निदा खान की गिरफ्तारी का जिक्र कर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'क्या मुसलमान...'
नासिक TCS केस: निदा खान की गिरफ्तारी का जिक्र कर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'क्या मुसलमान...'
न्यूज़
अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, ईरानी झंडे वाले दो तेल टैंकर निष्क्रिय, नाकेबंदी तोड़ने की कर रहे थे कोशिश
अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, ईरानी झंडे वाले दो तेल टैंकर निष्क्रिय, नाकेबंदी तोड़ने की कर रहे थे कोशिश
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
आईपीएल 2026
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने केएल राहुल, KKR के खिलाफ मैच में रचा इतिहास
IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने केएल राहुल, KKR के खिलाफ मैच में रचा इतिहास
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
विश्व
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर ट्रोल
जनरल नॉलेज
कितने देशों के पास दुनिया में कहीं भी पहुंचने वाली मिसाइल, क्या भारत भी इस लिस्ट में?
कितने देशों के पास दुनिया में कहीं भी पहुंचने वाली मिसाइल, क्या भारत भी इस लिस्ट में?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget