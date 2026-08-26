Xप्लेन: कुछ भी हो जाए, कभी नहीं थमी रफ्तार, अब दुनिया ने भी माना अव्वल है दिल्ली मेट्रो

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने भारतीय शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है. DMRC देश की ऐसी पहली मेट्रो संस्था बन गई है, जिसे अपने आधुनिक 'एसेट मैनेजमेंट सिस्टम' के लिए प्रतिष्ठित ISO 55001:2024 इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन से सम्मानित किया गया है.

यह वैश्विक प्रमाणन मुख्य रूप से मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) के संचालन और रखरखाव के उत्कृष्ट प्रबंधन से जुड़ा हुआ है. यह उपलब्धि न केवल DMRC की उच्च-स्तरीय कार्यप्रणाली को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मेट्रो ही आम जनता के लिए सबसे भरोसेमंद और नंबर-वन परिवहन विकल्प क्यों बनी रहती है.

ISO 55001:2024 सर्टिफ़िकेशन: क्या है और इसका महत्व?

ISO 55001:2024 भौतिक संपत्तियों (Physical Assets) के प्रबंधन के लिए एक नया और उन्नत अंतरराष्ट्रीय मानक है. यह किसी भी संस्थान को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और भौतिक संपत्तियों को उनके पूरे 'लाइफ़-साइकल' के दौरान देखरेख करने की एक बेहद स्पष्ट और वैज्ञानिक रूपरेखा प्रदान करता है.

DMRC के लिए बड़ा रणनीतिक बदलाव: इस मानक को हासिल करना DMRC की कार्यशैली में एक बड़े वैचारिक और व्यावहारिक बदलाव को दर्शाता है. संस्था पारंपरिक मेंटेनेंस तरीकों यानी केवल खराबी आने पर मरम्मत से आगे बढ़कर अब एक रणनीतिक, जोखिम-आधारित और लाइफ-साइकल केंद्रित दृष्टिकोण अपना रही है. अब DMRC संपत्तियों (ट्रेन, पटरियों, सिग्नलिंग, स्टेशन परिसर) की परफॉर्मेंस, जोखिम प्रबंधन और परिचालन लागत के बीच एक सटीक संतुलन बनाकर लंबे समय के लिए उनकी उपयोगिता सुनिश्चित करती है.

मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) से जुड़ाव

मुंबई की पहली पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो लाइन 'लाइन-3' (एक्वा लाइन) के संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी DMRC के पास है. अत्यधिक बारिश और भौगोलिक चुनौतियों वाले शहर मुंबई में इस लाइन का कुशल प्रबंधन DMRC के इसी वर्ल्ड-क्लास 'एसेट मैनेजमेंट सिस्टम' की बदौलत संभव हो पाया है. ISO 55001:2024 का मिलना यह प्रमाणित करता है कि DMRC अन्य राज्यों में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ सेवाएं देने में पूरी तरह सक्षम है.

मुश्किल हालात में शहर की 'नंबर-वन' लाइफलाइन क्यों बनती है मेट्रो?

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, जलभराव या सड़कों पर चक्काजाम जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर जहां सतह पर चलने वाला यातायात पूरी तरह से बेहाल और ठप हो जाता है, वहीं मेट्रो बिना रुके चलती रहती है. DMRC का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक प्रबंधन ही इसे संकट के समय नागरिकों का सबसे भरोसेमंद सहारा बनाता है.

इसके मुख्य 5 कारण हैं

1. बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर

दिल्ली मेट्रो का रूट पूरी तरह से अलग है. यह या तो ऊंचाई पर बने एलिवेटेड वियाडक्ट पर चलती है या फिर जमीन के गहरे नीचे अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स में. सड़क के सतह वाले यातायात, चौराहों के जाम और भारी जलभराव का मेट्रो के रूट पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता. यही कारण है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति के दौरान यात्रियों की पहली पसंद मेट्रो ही होती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उनकी यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी होगी.

2. आधुनिक ड्रेनेज और ऑटोमैटिक मेंटेनेंस सिस्टम

मानसून या मूसलाधार बारिश के दौरान मेट्रो स्टेशनों और ट्रैकों को पानी के भराव से बचाने के लिए हेवी-ड्यूटी ऑटोमैटिक वॉटर पंप और उन्नत ड्रेनेज सिस्टम लगाए गए हैं. पटरियों या भूमिगत सुरंगों में पानी प्रवेश करते ही सेंसर-आधारित ड्रेनेज पंप स्वतः सक्रिय हो जाते हैं और पानी को तुरंत बाहर निकाल देते हैं, जिससे ट्रेनों का आवागमन किसी भी मौसम में बाधित नहीं होता.

3. 99% से अधिक समय पर चलती है मैट्रो

दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से ऑटोमैटिक सिग्नलिंग और सेंट्रल कंप्यूटर-नियंत्रित ट्रेन ऑपरेशन (CBTC सिस्टम) पर काम करती है. इसका परिणाम यह है कि जब सड़कों पर बसें, कारें और ऑटो रेंग रहे होते हैं, तब भी मेट्रो 99% से अधिक समय पर चलने का रिकॉर्ड कायम रखती है. मानवीय भूल या मौसम के व्यवधान की संभावना इसमें न के बराबर होती है.

4. क्विक रिस्पॉन्स टीम करती है 24x7 निगरानी

DMRC में आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष 'क्विक रिस्पॉन्स टीमें' हमेशा तैनात रहती हैं. खराब मौसम, तेज हवाओं या मूसलाधार बारिश के दौरान ये टीमें 24 घंटे ट्रैक, ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE), पावर सप्लाई सिस्टम और स्टेशन परिसरों की रियल-टाइम निगरानी करती हैं. किसी भी संभावित तकनीकी खराबी को बड़ा संकट बनने से पहले ही दूर कर लिया जाता है.

5. भरोसेमंद बैकअप

जब शहर में अधिक बारिश या जलभराव के कारण बसें, टैक्सियां और ऑटो-रिक्शा अनुपलब्ध हो जाते हैं, तब यात्रियों का पूरा दबाव मेट्रो पर आ जाता है. ऐसे संकट के समय DMRC तुरंत ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है, अतिरिक्त फेरे चलाती है और स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करती है. इससे लाखों यात्रियों को बिना किसी बड़ी देरी के सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है.

DMRC द्वारा हासिल किया गया ISO 55001:2024 सर्टिफ़िकेशन महज एक कागजी प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि यह उसके वर्षों के समर्पण, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण है. DMRC ने यह साबित कर दिया है कि एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली किस प्रकार किसी भी बड़े शहर की रीढ़ बन सकती है.