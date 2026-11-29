परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास कराने के लिए एक पार्टी बहुत अहम है और वो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK). 22 सांसदों के साथ DMK सदन की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी है. 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा. यह अप्रैल में पेश किए गए उस संविधान संशोधन विधेयक से अलग है, जिसका मकसद महिला आरक्षण को लागू करना था, लेकिन उसमें परिसीमन पर लगी रोक को आगे बढ़ाने का कोई लिखित जिक्र नहीं था.

DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि वे संसदीय प्रतिनिधित्व में अपने राज्य के हिस्से को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपनी 2 मांगों पर कायम है. पहली अगर लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़ाई भी जाए, तो भी तमिलनाडु की लोकसभा सीटों का हिस्सा 7.18% ही रहना चाहिए और दूसरी राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात अगले 25 सालों के लिए फ्रीज कर दिया जाना चाहिए.

नए विधेयक में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे का आधार 1971 की जनगणना को ही रखा गया है, जबकि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए हाल ही में जारी जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करने का प्रावधान है. इसी वजह से DMK ने शुक्रवार को इस विधेयक को अपना समर्थन देने का फैसला किया.

DMK का इतिहास

इतिहास पर नजर डालें तो DMK का बीजेपी के साथ हाथ मिलाना कोई नई या अनोखी बात नहीं होगी. 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय, DMK बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA का चौथा सबसे बड़ा सहयोगी दल था और लोकसभा में उसके 12 सांसद थे. इसमें विचारधारा से अधिक क्षेत्रीय समीकरणों की भूमिका रही.

1998 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा. इस गठबंधन ने राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से 29 पर जीत हासिल की. ​​NDA में AIADMK दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल था, जिसके लोकसभा में अपने 18 सांसद थे. अप्रैल 1999 में AIADMK ने NDA से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके चलते वाजपेयी सरकार लोकसभा में विश्वास मत केवल एक वोट से हार गई.

1999 में बीजेपी संग गठबंधन

1999 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरण उस वक्त बदल गए जब बीजेपी और डीएमके एक साथ आ गए, जबकि एआईएडीएमके ने कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन किया. 2001 के विधानसभा चुनावों में डीएमके-बीजेपी गठबंधन मुश्किलों में घिर गया. इन चुनावों में एआईएडीएमके ने कांग्रेस, वामपंथी दलों और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर शानदार जीत हासिल की.

2004 के लोकसभा चुनावों में डीएमके फिर से कांग्रेस के साथ आ गई. 2014 को छोड़कर डीएमके ने हर लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा है. 2026 में यह साझेदारी टूट गई, जब डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव हार गया और टीवीके विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 10 सीटें पीछे रह गई.

1971 में DMK-कांग्रेस गठबंधन

अपने 70 साल के राजनीतिक इतिहास में DMK ने 1990 के दशक से पहले भी कई गठबंधन किए हैं. इसने पहली बार 1962 में लोकसभा चुनाव लड़ा. 1969 में कांग्रेस में एक बड़ा विभाजन हुआ. पार्टी 2 गुटों में बंट गई. विभाजन के बाद पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सरकार को बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी को DMK के 25 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी. 1971 में DMK और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन का रास्ता साफ हुआ. इंदिरा गांधी ने विधानसभा चुनावों में DMK का समर्थन किया और उनके गुट ने किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा. इसके बदले में DMK ने कांग्रेस (R) को लोकसभा की 9 सीटें दीं.

करुणानिधि ने किया था इमरजेंसी का विरोध

DMK प्रमुख एम. करुणानिधि ने 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का कड़ा विरोध किया. पार्टी ने 1977 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन के बिना लड़ा. 1980 में DMK ने एक बार फिर कांग्रेस (I) के साथ हाथ मिलाया और इंदिरा गांधी की पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ा. 1984 में DMK ने कम्युनिस्ट पार्टियों, जनता पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, जबकि कांग्रेस ने AIADMK के साथ हाथ मिलाया. 1989-1991 के चुनावों में भी DMK ने वामपंथी दलों और जनता दल के घटकों के साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया.

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