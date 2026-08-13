कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सरकार का क्या प्लान? विदेश राज्य मंत्री का आया बयान

मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत सरकार ने अहम जानकारी गुरुवार (13 अगस्त) को साझा की है. विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बयान देते हुए कहा, 'सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को सस्ता, आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए हैं. सिंह ने यह बयान राज्यसभा में बीजेपी के सांसद सुलता देव के सवाल पर दिया है.'

सरकार में राज्य मंत्री सिंह ने कहा, 'विदेश मंत्रालय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम की सरकारों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के सहयोग से यात्रा का आयोजन करता है.'

यह यात्रा दो आधिकारिक रास्तों से की जाती है: विदेश राज्य मंत्री

उन्होंने बताया, 'यह यात्रा दो आधिकारिक रास्तों से की जाती है. उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा (1981 से) और सिक्किम में नाथू ला दर्रा (2015 से). विदेश मंत्रालय इस यात्रा के लिए चीन सरकार और देश की कई सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल रखता है.'

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'यात्रियों की अधिक ऊंचाई पर जाने को लेकर मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं. साथ ही मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने क लिए सड़क संपर्क स्थापित किया जाता है. उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरे रास्ते में परिवहन, रहने खाने जैसी सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है.'

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'निजी टूर ऑपरेटर नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करते हैं. नेपाल सहित तीसरे देशों के माध्यम से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होती है. उन्होंने कहा कि काठमांडू में भारतीय दूतावास भारतीय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए नेपाली अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखता है. इसके अलावा उन्होंने बतायाकि इनमें भारतीय नागरिकों को समय पर सुरक्षित निकालना, आश्रय देना, मेडिकल इलाज और अन्य सहायता शामिल है.'

विदेश मंत्रालय ने जुलाई में की थी एडवाइजरी जारी

इसके अलावा उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय ने 27 जुलाई 2026 को एक एडवाइजरी जारी की थी. इसमें तीर्थयात्रियों से अपील की गई थी कि वे यात्रा के लिए जरूरी सभी यात्रा के डॉक्यूमेंट हासिल करने से पहले भारत से अपनी यात्रा शुरू न करें. हर साल इन रास्तों से सैकड़ों भारतीय नागरिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं. यह हिंदुओं के लिए भगवान शिव का निवास स्थान है. साथ ही बौध और जैन धर्म के लिए इसका धार्मिक महत्व है.