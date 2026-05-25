'Gen-Z से डरते हैं...', CBSE रिजल्ट के मामले पर राहुल केंद्र पर तंज, IT सेल को भी घेरा

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'Gen-Z से डरते हैं...', CBSE रिजल्ट के मामले पर राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज, IT सेल को भी घेरा

'Gen-Z से डरते हैं...', CBSE रिजल्ट के मामले पर राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज, IT सेल को भी घेरा

Rahul Gandhi CBSE: राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तंज कसा है. उन्होंने नीट पेपर लीक के बाद अब 12वीं के रिजल्ट के मसले का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं और Gen Z से डरती है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 May 2026 06:39 PM (IST)
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देश में परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को लेकर चल रहा राजनीतिक घमासान खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. नीट पेपर लीक मामले के बाद सीबीएसई कक्षा 12 के रिजल्ट और ऑन-स्क्रीन मार्किंग मूल्यांकन प्रणाली को लेकर भी सवाल उठे हैं. इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'PM मोदी-प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया. दशकों में पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं. 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ़्ते से OSM, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं.'

राहुल ने लगाया गलत कॉपी जांच का आरोप

उन्होंने लिखा, 'एक 17 साल का बच्चा, जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया. मगर, उसे मदद नहीं, गालियाँ मिलीं - BJP के IT cell ने उसे “Anti-National” कहा, “Soros का एजेंट” कहा, “Deep State” का हिस्सा कहा.'

राहुल ने लिखा, 'एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाता है और यह BJP उसे देशद्रोही बना देती है. सच यह है - मोदी सरकार युवाओं और Gen Z से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं. और जो सवाल पूछे, उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है. पर सुन लीजिए, मोदी जी - यही युवा, यही Gen-Z आपका अहंकार तोड़ेगा.'

जयराम रमेश ने भी उठाया सवाल

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा में हाल ही में शुरू की गई ‘ऑन स्क्रीन मार्किंग’ (ओएसएम) प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के कारण देशभर में लाखों छात्रों में अनिश्चितता पैदा हुई है.

यह भी पढ़ें : मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें क्यों बोलीं 3F पर करें फोकस

Published at : 25 May 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi CBSE NEET INDIA
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