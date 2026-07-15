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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातीन दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दूसरे भारतीय नाविक की मौत, ईरान ने जहाज पर किया था हमला

तीन दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दूसरे भारतीय नाविक की मौत, ईरान ने जहाज पर किया था हमला

Iran Strikes in Hormuz: ईरान ने दावा किया है कि उसने जहाज को इसलिए अपना निशाना बनाया, क्योंकि वो चेतावनी के बावजूद अपने तय रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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  • भारत ने पहले हमले पर ईरानी राजदूत को तलब किया था।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष की वजह से मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव लगातार बढ़ रहा है. इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमले भी जारी हैं, जिनके भारतीय नागरिकों समेत कई नाविकों की मौत हो चुकी है. इस बीच ओमान तट के करीब हमले का शिकार हुए कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर से लापता हुए भारतीय नागरिक की मौत होने की खबर सामने आई है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लापता भारतीय नाविक के ससुर ने बुधवार (15 जुलाई, 2026) को इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 30 वर्षीय हेरंब करमरकर साइप्रस के झंडे वाले कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर मरीन इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे, जिस पर रविवार (12 जुलाई, 2026) को हमला हुआ था.

जहाज पर हमले को लेकर क्या है ईरान का दावा?

साइप्रस के अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि जहाज पर कुल 24 क्रू सदस्य तैनात थे, जिनमें से 11 भारतीय नागरिक थे. उन्होंने कहा कि रविवार को जहाज पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया था. वहीं, इसे लेकर ईरान ने दावा किया है कि उसने जहाज को इसलिए अपना निशाना बनाया, क्योंकि वो चेतावनी के बावजूद अपने तय रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था. 

भारत सरकार ने अब तक नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

वहीं, भारतीय नाविक हेरंब करमरकर के ससुर विवेक टंडन ने इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि जहाज का संचालन करने वाली कंपनी ने उन्हें उनके दामाद की मौत की जानकारी दी. हालांकि, भारत सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.

उल्लेखनीय है कि हेरंब करमरकर पिछले तीन दिनों में पश्चिम एशिया के इलाके में जान गंवाने वाले दूसरे भारतीय नाविक हैं. इससे एक दिन पहले मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर वाले यूएई के दो जहाजों पर हुए हमलों में एक अन्य भारतीय नाविक की मौत हो गई थी. यूएई के झंडे वाले जहाज पर हुए हमले में भारतीय नागरिक की मौत के बाद मंगलवार (14 जुलाई) को भारत सरकार ने दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया था. 

यह भी पढ़ेंः 'हॉर्मुज पार कर लिया...', परिवार को किया मैसेज और तभी ईरान ने कर दिया मिसाइल अटैक, भारतीय शख्स की मौत

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 15 Jul 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Indian Sailor Iran US War Strait Of Hormuz Iran Strikes
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