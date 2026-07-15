Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत ने पहले हमले पर ईरानी राजदूत को तलब किया था।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष की वजह से मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव लगातार बढ़ रहा है. इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमले भी जारी हैं, जिनके भारतीय नागरिकों समेत कई नाविकों की मौत हो चुकी है. इस बीच ओमान तट के करीब हमले का शिकार हुए कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर से लापता हुए भारतीय नागरिक की मौत होने की खबर सामने आई है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लापता भारतीय नाविक के ससुर ने बुधवार (15 जुलाई, 2026) को इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 30 वर्षीय हेरंब करमरकर साइप्रस के झंडे वाले कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर मरीन इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे, जिस पर रविवार (12 जुलाई, 2026) को हमला हुआ था.

जहाज पर हमले को लेकर क्या है ईरान का दावा?

साइप्रस के अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि जहाज पर कुल 24 क्रू सदस्य तैनात थे, जिनमें से 11 भारतीय नागरिक थे. उन्होंने कहा कि रविवार को जहाज पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया था. वहीं, इसे लेकर ईरान ने दावा किया है कि उसने जहाज को इसलिए अपना निशाना बनाया, क्योंकि वो चेतावनी के बावजूद अपने तय रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था.

भारत सरकार ने अब तक नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

वहीं, भारतीय नाविक हेरंब करमरकर के ससुर विवेक टंडन ने इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि जहाज का संचालन करने वाली कंपनी ने उन्हें उनके दामाद की मौत की जानकारी दी. हालांकि, भारत सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.

उल्लेखनीय है कि हेरंब करमरकर पिछले तीन दिनों में पश्चिम एशिया के इलाके में जान गंवाने वाले दूसरे भारतीय नाविक हैं. इससे एक दिन पहले मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर वाले यूएई के दो जहाजों पर हुए हमलों में एक अन्य भारतीय नाविक की मौत हो गई थी. यूएई के झंडे वाले जहाज पर हुए हमले में भारतीय नागरिक की मौत के बाद मंगलवार (14 जुलाई) को भारत सरकार ने दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया था.

यह भी पढ़ेंः 'हॉर्मुज पार कर लिया...', परिवार को किया मैसेज और तभी ईरान ने कर दिया मिसाइल अटैक, भारतीय शख्स की मौत

