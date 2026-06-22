शिंदे ने तोड़े ठाकरे के सांसद तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- 'ये ऑपरेशन कीचड़, जहां कमल...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएकनाथ शिंदे ने तोड़े उद्धव ठाकरे के सांसद तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- 'ये ऑपरेशन कीचड़, जहां कमल...'

एकनाथ शिंदे ने तोड़े उद्धव ठाकरे के सांसद तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- 'ये ऑपरेशन कीचड़, जहां कमल...'

एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव को दिया गया ये दूसरा झटका है. शिंदे कभी ठाकरे के करीबी थे, अब वह 'असली' शिवसेना चीफ हैं. अमित शाह ने भी कहा था कि सिर्फ एक ही शिवसेना है और उसके चीफ शिंदे हैं. 

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 22 Jun 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है. कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने बीजेपी के 'ऑपरेशन टाइगर' और 'कांग्रेस मुक्त भारत' के अभियान का जिक्र करते हुए आलोचना की और इस डकैती के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया.

हाल ही में उद्धव ठाकरे के छह सांसदों ने अलग गुट बनाकर ऐलान किया है कि वो एकनाथ शिंदे का साथ जाएंगे. इसको लेकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की थी. पवन खेड़ा ने इस पर तंज कसते हुए इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन कीचड़' करार दिया है.

कमल नहीं खिला, इसलिए कीचड़ अभियान: पवन खेड़ा

पवन खेड़ा ने कहा, 'यह कीचड़ अभियान है क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कमल खिल नहीं सका, लेकिन हमारा सवाल यह है कि 240 सीटें जीतने पर उन्हें इतना दुख क्यों हुआ, जबकि 400 सीटें भी मिल सकती थीं? अब वे टीएमसी और शिवसेना जैसी अन्य पार्टियों से सांसद चुराने में क्यों लगे हैं? उनका इरादा क्या है? क्या उनका इरादा वास्तव में संविधान बदलना है?... इस डकैती के पीछे क्या मकसद है?'

एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव को दिया गया ये दूसरा झटका है. शिंदे कभी ठाकरे के करीबी सहयोगी थे अब वह 'असली' शिवसेना के प्रमुख हैं. हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही शिवसेना है और उसके प्रमुख एकनाथ शिंदे हैं. 

ये भी पढ़ें- ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, 440 करोड़ रुपये वाले TMC के तीन बैंक अकाउंट पुलिस ने किए फ्रीज

उद्धव से पहले ममता बनर्जी को झटका

महाराष्ट्र में उद्धव से पहले बंगाल में ममता बनर्जी को झटका लगा था. टीएमसी को बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनके 20 सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में छिटक गए और अलग गुट बनाकर उन्होंने त्रिपुरा की एक पार्टी एनसीपीआई में विलय कर लिया. इसके अलावा बंगाल में टीएमसी के विधायकों ने भी अलग गुट बना लिया और नेता विपक्ष भी चुन लिया. 

ये भी पढ़ें- थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Pawan Khera Uddhav Thackeray CONGRESS MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Congress Mallikarjun Kharge: DK-DK चिल्ला रहे थे कार्यकर्ता तो गुस्से से लाल हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, बोले- 'यूजलेस फैलो, चुप रहो...'
DK-DK चिल्ला रहे थे कार्यकर्ता तो गुस्से से लाल हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, बोले- 'यूजलेस फैलो, चुप रहो...'
इंडिया
एकनाथ शिंदे ने तोड़े उद्धव ठाकरे के सांसद तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- 'ये ऑपरेशन कीचड़, जहां कमल...'
शिंदे ने तोड़े ठाकरे के सांसद तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- 'ये ऑपरेशन कीचड़, जहां कमल...'
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, याचिका में की गई CBI जांच की मांग
भरत तिवारी एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, याचिका में की गई CBI जांच की मांग
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन
अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन
अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन
बिहार
राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'
राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
क्रिकेट
‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी
‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, हालत नाजुक, एक आरोपी गिरफ्तार
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती के इस कदम से उड़ी अखिलेश यादव की नींद? ब्राह्मण समाज का जिक्र कर BSP चीफ का बड़ा दावा
मायावती के इस कदम से उड़ी अखिलेश यादव की नींद? ब्राह्मण समाज का जिक्र कर BSP चीफ का बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
Viral Video: Yoga Day का पहला रुझान, योगा मैट लूटने के लिए टूट पड़ी पब्लिक; देखें वायरल वीडियो 
Yoga Day का पहला रुझान, योगा मैट लूटने के लिए टूट पड़ी पब्लिक; देखें वायरल वीडियो 
ABP NEWS
कार्यक्रम की शुरुआत ज़बरदस्त ढंग से हुई, जब धूल भरी आंधी चलने से टेंट और स्टॉल हवा में उड़ने लगे।
कार्यक्रम की शुरुआत ज़बरदस्त ढंग से हुई, जब धूल भरी आंधी चलने से टेंट और स्टॉल हवा में उड़ने लगे।
ABP NEWS
तुगलकाबाद में आवारा गायों का खतरा! बच्चे पर हमला, गंभीर रूप से घायल।
तुगलकाबाद में आवारा गायों का खतरा! बच्चे पर हमला, गंभीर रूप से घायल।
ABP NEWS
एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू महिला ने मंदिर में शादी की, वीडियो वायरल
एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू महिला ने मंदिर में शादी की, वीडियो वायरल
ABP NEWS
दिल्ली में बारिश से पहले सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं।
दिल्ली में बारिश से पहले सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं।
ABP NEWS
सावधान! यह गाज़ियाबाद है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
सावधान! यह गाज़ियाबाद है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
Embed widget