शिंदे ने तोड़े ठाकरे के सांसद तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- 'ये ऑपरेशन कीचड़, जहां कमल...'

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है. कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने बीजेपी के 'ऑपरेशन टाइगर' और 'कांग्रेस मुक्त भारत' के अभियान का जिक्र करते हुए आलोचना की और इस डकैती के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया.

हाल ही में उद्धव ठाकरे के छह सांसदों ने अलग गुट बनाकर ऐलान किया है कि वो एकनाथ शिंदे का साथ जाएंगे. इसको लेकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की थी. पवन खेड़ा ने इस पर तंज कसते हुए इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन कीचड़' करार दिया है.

कमल नहीं खिला, इसलिए कीचड़ अभियान: पवन खेड़ा

पवन खेड़ा ने कहा, 'यह कीचड़ अभियान है क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कमल खिल नहीं सका, लेकिन हमारा सवाल यह है कि 240 सीटें जीतने पर उन्हें इतना दुख क्यों हुआ, जबकि 400 सीटें भी मिल सकती थीं? अब वे टीएमसी और शिवसेना जैसी अन्य पार्टियों से सांसद चुराने में क्यों लगे हैं? उनका इरादा क्या है? क्या उनका इरादा वास्तव में संविधान बदलना है?... इस डकैती के पीछे क्या मकसद है?'

#WATCH | Delhi | On Operation Tiger, Congress leader Pawan Khera says, "This is operation 'keechad' because they could not the Lotus could not flower in these constituencies, but our question is why he is so hurt because he stopped at 240 and not 400 seats that now he is busy… pic.twitter.com/BdDCCWWlJx — ANI (@ANI) June 22, 2026

एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव को दिया गया ये दूसरा झटका है. शिंदे कभी ठाकरे के करीबी सहयोगी थे अब वह 'असली' शिवसेना के प्रमुख हैं. हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही शिवसेना है और उसके प्रमुख एकनाथ शिंदे हैं.

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उद्धव से पहले ममता बनर्जी को झटका

महाराष्ट्र में उद्धव से पहले बंगाल में ममता बनर्जी को झटका लगा था. टीएमसी को बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनके 20 सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में छिटक गए और अलग गुट बनाकर उन्होंने त्रिपुरा की एक पार्टी एनसीपीआई में विलय कर लिया. इसके अलावा बंगाल में टीएमसी के विधायकों ने भी अलग गुट बना लिया और नेता विपक्ष भी चुन लिया.

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