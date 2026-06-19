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ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, 440 करोड़ रुपये वाले TMC के तीन बैंक अकाउंट पुलिस ने किए फ्रीज
बंगाल पुलिस ने HDFC बैंक में मौजूद तृणमूल कांग्रेस के इन तीन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है. इन सभी बैंक खातों में 440 करोड़ रुपये जमा हैं.
बंगाल पुलिस ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के तीन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है. HDFC बैंक में मौजूद तृणमूल कांग्रेस के इन तीन अकाउंट्स से पैसे नहीं निकाले जा सकते. इन सभी बैंक खातों में 440 करोड़ रुपये जमा हैं.
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