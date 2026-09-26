गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा', बोली कांग्रेस, CJP का आज खत्म हो रहा अल्टीमेटम

'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा', बोली कांग्रेस, CJP का आज खत्म हो रहा अल्टीमेटम

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. जानें उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 26 Sep 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार का पद से जाना सिर्फ समय की बात है और कांग्रेस इसे करके दिखाएगी. अहम बात यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अल्टीमेटम दिया था, जिसका समय शनिवार (26 सितंबर) को खत्म हो रहा है. 

वेणुगोपाल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर देशभर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन अभी शुरुआत हैं. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में लोकतंत्र के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
SIR विवाद: बीजेपी के अपनों ने उठाए सवाल! चुनाव आयोग से की स्पष्टीकरण की मांग
SIR विवाद: बीजेपी के अपनों ने उठाए सवाल! चुनाव आयोग से की स्पष्टीकरण की मांग
इंडिया
अब रेल से कश्मीर तक पहुंचेंगे बिस्किट, BDU की कोशिश से कमोडिटी बास्केट में विविधता
अब रेल से कश्मीर तक पहुंचेंगे बिस्किट, BDU की कोशिश से कमोडिटी बास्केट में विविधता
इंडिया
4 शहरों में अटिका गोल्ड के 16 ठिकानों पर ED के छापे, दो दिन चली रेड
4 शहरों में अटिका गोल्ड के 16 ठिकानों पर ED के छापे, दो दिन चली रेड
इंडिया
ज्यूरिख से दिल्ली उड़ान से पहले Air India का पायलट ने किया था नशा, सस्पेंड
ज्यूरिख से दिल्ली उड़ान से पहले Air India का पायलट ने किया था नशा, सस्पेंड

सरकार पर भी साधा निशाना

के.सी. वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने सरकार और उसके समर्थकों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया. वेणुगोपाल ने लोगों से लोकतंत्र को लेकर आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया और वोटों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय हो सके.

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

SIR को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य चुनाव कार्यालयों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के दफ्तरों की ओर मार्च करने की कोशिश की. कई जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका और कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की. पार्टी ने उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों और मतदाता सूची में हुए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा की भी मांग की है.

मार्क VIP फीचर को लेकर कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस ने चुनाव आयोग के BLO ऐप में कथित मार्क VIP फीचर को लेकर भी सवाल उठाए. पार्टी का आरोप है कि इस तरह का फीचर मतदाताओं के बीच बराबरी के सिद्धांत पर सवाल खड़ा करता है. हालांकि, चुनाव आयोग के पुराने नियमों में मार्क्ड इलेक्टर की व्यवस्था का जिक्र मिलता है. 2023 के चुनाव आयोग के मैनुअल में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोगों और कुछ अन्य श्रेणियों के मतदाताओं को चिन्हित करने का प्रावधान बताया गया है. इसलिए 2026 में BLO ऐप में जोड़े गए मार्क VIP फीचर और पुराने मार्क्ड इलेक्टर नियम के बीच अंतर को अलग-अलग समझना जरूरी है.

पवन खेड़ा ने ज्ञानेश कुमार से क्या कहा?

दिल्ली में कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने और सरकारी गवाह बनने की अपील की. खेड़ा ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी ज्ञानेश कुमार को लेकर कड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार का जाना समय की बात है और कांग्रेस इसे करके दिखाएगी. उन्होंने कहा कि देशभर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन अभी शुरुआत हैं.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 26 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar KC Venugopal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR विवाद: बीजेपी के अपनों ने उठाए सवाल! चुनाव आयोग से की स्पष्टीकरण की मांग
SIR विवाद: बीजेपी के अपनों ने उठाए सवाल! चुनाव आयोग से की स्पष्टीकरण की मांग
इंडिया
अब रेल से कश्मीर तक पहुंचेंगे बिस्किट, BDU की कोशिश से कमोडिटी बास्केट में विविधता
अब रेल से कश्मीर तक पहुंचेंगे बिस्किट, BDU की कोशिश से कमोडिटी बास्केट में विविधता
इंडिया
4 शहरों में अटिका गोल्ड के 16 ठिकानों पर ED के छापे, दो दिन चली रेड
4 शहरों में अटिका गोल्ड के 16 ठिकानों पर ED के छापे, दो दिन चली रेड
इंडिया
ज्यूरिख से दिल्ली उड़ान से पहले Air India का पायलट ने किया था नशा, सस्पेंड
ज्यूरिख से दिल्ली उड़ान से पहले Air India का पायलट ने किया था नशा, सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 बार के MLA सपा नेता राम गोविंद चौधरी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
8 बार के MLA सपा नेता राम गोविंद चौधरी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
बॉलीवुड
ममता कुलकर्णी ने उतारा भगवा चोला? 'करण अर्जुन' के गाने पर जमकर थिरकीं
ममता कुलकर्णी ने उतारा भगवा चोला? 'करण अर्जुन' के गाने पर जमकर थिरकीं
विश्व
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना
इंडिया
EC विवादः कांग्रेस का CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला, कहा- ‘अप्रूवर बन जाइए, नहीं तो...’
EC विवादः कांग्रेस का CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला, कहा- ‘अप्रूवर बन जाइए, नहीं तो...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश
UP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget