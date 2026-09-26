'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा', बोली कांग्रेस, CJP का आज खत्म हो रहा अल्टीमेटम

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार का पद से जाना सिर्फ समय की बात है और कांग्रेस इसे करके दिखाएगी. अहम बात यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अल्टीमेटम दिया था, जिसका समय शनिवार (26 सितंबर) को खत्म हो रहा है.

वेणुगोपाल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर देशभर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन अभी शुरुआत हैं. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में लोकतंत्र के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे.

सरकार पर भी साधा निशाना

के.सी. वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने सरकार और उसके समर्थकों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया. वेणुगोपाल ने लोगों से लोकतंत्र को लेकर आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया और वोटों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय हो सके.

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

SIR को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य चुनाव कार्यालयों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के दफ्तरों की ओर मार्च करने की कोशिश की. कई जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका और कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की. पार्टी ने उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों और मतदाता सूची में हुए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा की भी मांग की है.

मार्क VIP फीचर को लेकर कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस ने चुनाव आयोग के BLO ऐप में कथित मार्क VIP फीचर को लेकर भी सवाल उठाए. पार्टी का आरोप है कि इस तरह का फीचर मतदाताओं के बीच बराबरी के सिद्धांत पर सवाल खड़ा करता है. हालांकि, चुनाव आयोग के पुराने नियमों में मार्क्ड इलेक्टर की व्यवस्था का जिक्र मिलता है. 2023 के चुनाव आयोग के मैनुअल में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोगों और कुछ अन्य श्रेणियों के मतदाताओं को चिन्हित करने का प्रावधान बताया गया है. इसलिए 2026 में BLO ऐप में जोड़े गए मार्क VIP फीचर और पुराने मार्क्ड इलेक्टर नियम के बीच अंतर को अलग-अलग समझना जरूरी है.

पवन खेड़ा ने ज्ञानेश कुमार से क्या कहा?

दिल्ली में कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने और सरकारी गवाह बनने की अपील की. खेड़ा ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी ज्ञानेश कुमार को लेकर कड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार का जाना समय की बात है और कांग्रेस इसे करके दिखाएगी. उन्होंने कहा कि देशभर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन अभी शुरुआत हैं.