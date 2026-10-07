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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'किसी भी राजनीतिक पार्टी से मिलने से ऐतराज नहीं', राहुल गांधी के आरोपों पर EC की सफाई

'किसी भी राजनीतिक पार्टी से मिलने से ऐतराज नहीं', राहुल गांधी के आरोपों पर EC की सफाई

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं के चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग और प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग का बयान आया है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 07 Oct 2026 01:50 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन और चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग के बीच आयोग ने साफ किया है कि उसे किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है. आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल पहले भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उससे मुलाकात करते रहे हैं और आगे भी इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए मिल सकते हैं. 

आयोग के मुताबिक, अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से मुलाकात के लिए समय नहीं मांगा गया है इसलिए किसी बैठक का निर्धारण भी नहीं हुआ है. आयोग ने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों से मिलने और उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है.

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राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं का आकाशवाणी भवन पर धरना

दरअसल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेता मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. विपक्षी नेता सुबह से आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठे थे. उनका कहना था कि वे चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं और जब तक आयोग की ओर से मुलाकात के लिए बुलावा नहीं आता, तब तक धरना जारी रखेंगे.

विपक्ष का आरोप था कि चुनाव आयोग उनसे मिलने को तैयार नहीं है. इसी वजह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे. हालांकि मंगलवार शाम दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में बैठाकर आकाशवाणी भवन परिसर से हटा दिया.

चुनाव आयोग ने बताया- मंगलवार शाम तक किसी दल ने नहीं मांगा था समय

आंदोलित विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक को लेकर चल रही खबरों के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि मंगलवार शाम चार बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से बैठक के लिए समय नहीं मांगा था. आयोग के मुताबिक, राजनीतिक दलों के साथ बैठक के लिए वर्ष 2025 में एक निर्धारित प्रक्रिया और प्रोटोकॉल बनाया गया था.

इसके तहत किसी भी राजनीतिक दल या प्रतिनिधिमंडल को अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पहले आयोग से मुलाकात के लिए समय मांगना होता है. आयोग ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल पहले की तरह उससे मुलाकात कर सकते हैं.

240 सांसदों के साथ एनेक्सी में बैठक का प्रस्ताव

आयोग ने बताया कि मंगलवार शाम दिल्ली पुलिस के माध्यम से उसे सूचना मिली थी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहता है. आयोग इस अनुरोध पर विचार कर रहा था. बाद में दिल्ली पुलिस ने बताया कि राहुल गांधी आइएनडीआइए गठबंधन के करीब 240 सांसदों के साथ संसद भवन की एनेक्सी में बैठक करना चाहते हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस तरह की बैठक उसके तय प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं थी. आयोग ने इस अनुरोध को नियमों के खिलाफ और असामान्य मानते हुए स्वीकार नहीं किया.

आयोग के परिसर में ही बैठक का प्रोटोकॉल

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि तय प्रोटोकॉल के तहत राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आयोग के परिसर में ही हो सकती है. आयोग ने कहा कि वह संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ अपने प्रोटोकॉल और स्थापित परंपराओं का पूरा सम्मान करता है. हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग ने एक असाधारण विकल्प भी सुझाया था. इसके तहत सांसदों से ज्ञापन लेने के लिए आयोग के सबसे वरिष्ठ कार्यरत अधिकारी को संसद भवन की एनेक्सी में भेजने का प्रस्ताव दिया गया था. आयोग के मुताबिक, सांसद इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए.

किसी भी दल के लिए मुलाकात का रास्ता खुला

चुनाव आयोग ने दोहराया कि किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों से मिलने में उसे कोई आपत्ति नहीं है. राजनीतिक दल तय नियमों और प्रक्रिया के तहत किसी भी समय आयोग से मुलाकात का अनुरोध कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने मुलाकात के लिए निर्धारित समय की मांग नहीं की है. इसलिए फिलहाल किसी बैठक का समय तय नहीं किया गया है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वह राजनीतिक दलों के सदस्यों से मिलने और उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है.

यह भी पढ़िएः केंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार

 

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 07 Oct 2026 12:57 PM (IST)
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Rahul Gandhi PRIYANKA GANDHI Election Commission Breaking News Abp News
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