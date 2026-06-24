CM रेवंत की नेताओं को दोटूक, SIR कैंपेन के लिए मिली 10 दिन की डेडलाइन, लापरवाही पर होगा एक्शन

तेलंगाना में लोकतांत्रिक वोटिंग अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बुधवार को हैदराबाद में एक वर्चुअल ज़ूम मीटिंग में पार्टी नेताओं को सख्त कार्रवाई और तुरंत हटाए जाने की चेतावनी दी. उन्होंने SIR कैंपेन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें 10 दिन की सख्त डेडलाइन दी, क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड से असली वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जाने की चिंताजनक खबरें सामने आई थीं.

मुख्यमंत्री ने वोटर लिस्ट से असली वोटरों के नाम हटाए जाने की संभावना पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि SIR का मुद्दा बहुत गंभीर है और देखा गया है कि कुछ सीनियर नेता इस अहम कैंपेन को चलाने में भारी लापरवाही बरत रहे हैं. रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया कि अगर इस अस्वीकार्य लापरवाही के कारण पार्टी को कोई नुकसान होता है, तो वह चुपचाप तमाशबीन बनकर नहीं रहेंगे. उन्होंने बताया कि उन्हें पूरे राज्य में SIR अवेयरनेस मीटिंग्स की प्रगति और उपस्थिति के बारे में ज़िलेवार विस्तृत रिपोर्ट मिल चुकी है.

मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारियों को अतिरिक्त सतर्क रहने का निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री ने ज़मीनी स्तर पर और ज़्यादा अवेयरनेस मीटिंग्स आयोजित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. उन्होंने सभी क्षेत्रों में इन जन-सभाओं के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी मंत्रियों को बड़ी ज़िम्मेदारियां सौंपीं.

चुनावी प्रक्रिया के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, रेड्डी ने ज़ोर दिया कि गरीबों के वोटिंग अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए. उन्होंने एक अहम कड़ी के बारे में बताया कि अगर गरीब लोग अपने वोट खो देते हैं, तो वे अपने आधार और राशन कार्ड तक पहुंच खो देंगे, जिससे उन्हें और ज़्यादा प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.

मुख्यमंत्री की जवाबदेही को लेकर कड़ी चेतावनी

मुख्यमंत्री ने पार्टी के भीतर जवाबदेही को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की. उन्होंने घोषणा की कि नेताओं को बिना किसी बहाने के पार्टी के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. जो लोग निर्देशों को लागू करने में विफल रहेंगे और खराब प्रदर्शन करेंगे, उन्हें संगठन में उनके संबंधित पदों से तुरंत हटा दिया जाएगा. पार्टी नेतृत्व अगले 10 दिनों तक सभी प्रभारियों के प्रदर्शन पर बारीकी से नज़र रखेगा.

लगातार लापरवाही बरतने पर मौजूदा प्रभारियों को हटाकर नए लोगों को नियुक्त किया जाएगा. इसके अलावा, रेड्डी ने सभी ग्राम सरपंचों से अपील की कि वे ज़मीनी स्तर पर SIR कैंपेन को सक्रिय रूप से आयोजित करें और ग्रामीण आबादी के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करें ताकि योग्य वोटरों को गलत तरीके से बाहर किए जाने से रोका जा सके.

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