हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकॉकरोच जनता पार्टी का थप्पड़ कांड के बाद क्या है प्लान? अभिजीत दीपके बोले- 'हमें उम्मीद है...'

कॉकरोच जनता पार्टी का थप्पड़ कांड के बाद क्या है प्लान? अभिजीत दीपके बोले- 'हमें उम्मीद है...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है. CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 18 Jun 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से 20 जून को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए मंजूरी मांगी. ये देश की राजधानी में इस संगठन का दूसरा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा. CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में कागजी कार्रवाई पूरी करने और विरोध प्रदर्शन की योजना को लेकर जरूरी दस्तावेज जमा करने में उन्होंने पूरा दिन बिताया. 

दास ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि हमने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन के बारे में उन्हें औपचारिक रूप से सूचना दे दी गई है. उन्होंने कहा कि मैंने पूरा प्लान, वॉलंटियर्स की संख्या और पुलिस की जरूरत के मुताबिक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. अब हमें बस विरोध प्रदर्शन के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है. 

सौरव दास ने बताया कि हमने पूरा सहयोग देने का वादा किया है और हमने उन्हें (दिल्ली पुलिस) को भरोसा दिलाया है कि देश भर में हुए हमारे दूसरे विरोध प्रदर्शनों की तरह ही यह प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण होगा. उनके मुताबिक कई राज्यों से लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और उनकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है.

क्या बोले CJP प्रवक्ता 
CJP प्रवक्ता ने बताया कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इसे एक जायज मांग के तौर पर ही देखेगी, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि दिल्ली पुलिस हमें जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के हमारे अधिकार से रोके. उन्होंने अपनी बात दिल्ली चलो के नारे के साथ खत्म की. 

जयपुर में अभिजीत दीपके पर हुआ हमला
CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी वीडियो शेयर किया और कहा कि कृपया ध्यान दें. बता दें कि CJP ने अमृतसर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं. जयपुर में हुए आखिरी प्रदर्शन के दौरान दिपके पर हमला हुआ, जहां भीड़ से किसी से उन्हें थप्पड़ मारा और नीचे खींचने की कोशिश की. इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया. 

ये भी पढ़ें 

ऑपरेशन सिंदूर 2.0' शुरू होने वाला है? POJK के हालात और  रक्षा सचिव की चिट्टी के बाद सरकार ने किया साफ कि...

Published at : 18 Jun 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
CJP Protest DELHI Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का थप्पड़ कांड के बाद क्या है प्लान? अभिजीत दीपके बोले- 'हमें उम्मीद है...'
कॉकरोच जनता पार्टी का थप्पड़ कांड के बाद क्या है प्लान? अभिजीत दीपके बोले- 'हमें उम्मीद है...'
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0' शुरू होने वाला है? POJK के हालात और  रक्षा सचिव की चिट्टी के बाद सरकार ने किया साफ कि...
ऑपरेशन सिंदूर 2.0' शुरू होने वाला है? POJK के हालात और  रक्षा सचिव की चिट्टी के बाद सरकार ने किया साफ कि...
इंडिया
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो उड़ान शुरू, भेजी गई लीची, व्यापारियों को मिलेगा फायदा
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो उड़ान शुरू, भेजी गई लीची, व्यापारियों को मिलेगा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
विश्व
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
बॉलीवुड
Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बिहार
'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव
'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव
शिक्षा
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget