"कर लो तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने वाला है..." सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह के दावों के साथ एक कथित सरकारी लेटर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और देश में एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही है.

लेकिन क्या सच में ऐसा है?

सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस वायरल दावे की जांच की और पाया कि पूरा मामला फर्जी है. PIB ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर घूम रहा यह पत्र नकली है. न तो रक्षा सचिव ने ऐसा कोई पत्र जारी किया है और न ही रक्षा मंत्रालय की ओर से "ऑपरेशन सिंदूर 2.0" को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.

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दरअसल, पत्र को इस तरह तैयार किया गया है कि पहली नजर में यह असली सरकारी दस्तावेज जैसा लगे. यही वजह है कि कई लोग इसे बिना जांचे-परखे शेयर कर रहे हैं. हालांकि PIB ने लोगों को आगाह किया है कि ऐसे भ्रामक दावों से सावधान रहें और किसी भी संवेदनशील जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि जरूर करें.

अब क्या करें?

सोशल मीडिया पर अक्सर सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी नीतियों से जुड़े फर्जी दस्तावेज वायरल होते रहते हैं. ऐसे मामलों में गलत जानकारी तेजी से फैलती है और लोगों के बीच भ्रम पैदा करती है. यही कारण है कि PIB समय-समय पर वायरल दावों की सच्चाई सामने लाता रहता है.

अगर आपको भी कोई संदिग्ध सरकारी पत्र, आदेश या संदेश मिलता है तो उसे आंख मूंदकर फॉरवर्ड न करें. उसकी पुष्टि आधिकारिक प्लेटफॉर्म या PIB Fact Check से जरूर करें.

फैक्ट चेक में दावा गलत पाया गया है और "ऑपरेशन सिंदूर 2.0" की तैयारी संबंधी वायरल लेटर फर्जी है. रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.

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