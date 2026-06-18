हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऑपरेशन सिंदूर 2.0' शुरू होने वाला है? POJK के हालात और  रक्षा सचिव की चिट्टी के बाद सरकार ने किया साफ कि...

ऑपरेशन सिंदूर 2.0' शुरू होने वाला है? POJK के हालात और  रक्षा सचिव की चिट्टी के बाद सरकार ने किया साफ कि...

सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस वायरल दावे की जांच की और पाया कि पूरा मामला फर्जी है. PIB ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर घूम रहा यह पत्र नकली है.

Reported By : मयंक प्रताप सिंह |  Edited By: राजेश कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 04:40 AM (IST)
Preferred Sources

"कर लो तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने वाला है..." सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह के दावों के साथ एक कथित सरकारी लेटर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और देश में एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही है.

लेकिन क्या सच में ऐसा है?

सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस वायरल दावे की जांच की और पाया कि पूरा मामला फर्जी है. PIB ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर घूम रहा यह पत्र नकली है. न तो रक्षा सचिव ने ऐसा कोई पत्र जारी किया है और न ही रक्षा मंत्रालय की ओर से "ऑपरेशन सिंदूर 2.0" को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें: India Defence Production: जंग के साजो-सामान पर भारत ने खर्च किया 1.78 लाख करोड़ रुपए, 5 साल में डबल, उड़ेंगे PAK के होश

दरअसल, पत्र को इस तरह तैयार किया गया है कि पहली नजर में यह असली सरकारी दस्तावेज जैसा लगे. यही वजह है कि कई लोग इसे बिना जांचे-परखे शेयर कर रहे हैं. हालांकि PIB ने लोगों को आगाह किया है कि ऐसे भ्रामक दावों से सावधान रहें और किसी भी संवेदनशील जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि जरूर करें.

अब क्या करें?

सोशल मीडिया पर अक्सर सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी नीतियों से जुड़े फर्जी दस्तावेज वायरल होते रहते हैं. ऐसे मामलों में गलत जानकारी तेजी से फैलती है और लोगों के बीच भ्रम पैदा करती है. यही कारण है कि PIB समय-समय पर वायरल दावों की सच्चाई सामने लाता रहता है.

अगर आपको भी कोई संदिग्ध सरकारी पत्र, आदेश या संदेश मिलता है तो उसे आंख मूंदकर फॉरवर्ड न करें. उसकी पुष्टि आधिकारिक प्लेटफॉर्म या PIB Fact Check से जरूर करें.

फैक्ट चेक में दावा गलत पाया गया है और "ऑपरेशन सिंदूर 2.0" की तैयारी संबंधी वायरल लेटर फर्जी है. रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.

ये भी पढ़ें: PoK में पाकिस्तान की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, शहबाज-मुनीर ने अब बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 04:40 AM (IST)
Tags :
Defence Ministry Viral Letter Pakistan OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0' शुरू होने वाला है? POJK के हालात और  रक्षा सचिव की चिट्टी के बाद सरकार ने किया साफ कि...
ऑपरेशन सिंदूर 2.0' शुरू होने वाला है? POJK के हालात और  रक्षा सचिव की चिट्टी के बाद सरकार ने किया साफ कि...
इंडिया
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो उड़ान शुरू, भेजी गई लीची, व्यापारियों को मिलेगा फायदा
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो उड़ान शुरू, भेजी गई लीची, व्यापारियों को मिलेगा फायदा
इंडिया
Bengal Violence: जहांगीर खान को छुड़ाने गए दंगाईयों पर पुलिस की मार, 8 गिरफ्तार, CM बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा
जहांगीर खान को छुड़ाने गए दंगाईयों पर पुलिस की मार, 8 गिरफ्तार, CM बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा
इंडिया
'यह छात्रों के भविष्य की लड़ाई है...', कोटा पहुंचे राहुल गांधी, शिक्षा नगरी से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत
'यह छात्रों के भविष्य की लड़ाई है...', कोटा पहुंचे राहुल गांधी, शिक्षा नगरी से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G7 समिट का नहीं मिला न्योता तो बौखलाया चीन, कर दिया अलग ग्रुप बनाने का ऐलान, जानें किन देशों को साथ जोड़ेंगे जिनपिंग
G7 समिट का नहीं मिला न्योता तो बौखलाया चीन, अलग ग्रुप बनाने का ऐलान, किन देशों को साथ जोड़ेंगे जिनपिंग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 से पहले सपा का ब्राह्मण कार्ड वाला दांव, 5 अगस्त को लखनऊ में 'शक्ति प्रदर्शन'
UP चुनाव 2027 से पहले सपा का ब्राह्मण कार्ड वाला दांव, 5 अगस्त को लखनऊ में 'शक्ति प्रदर्शन'
विश्व
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बॉलीवुड
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
विश्व
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget