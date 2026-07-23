'अराजक तत्व उठा रहे फायदा', सोनम वांगचुक ने की शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील

पेपर लीक मामले में शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को जहां एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है तो वहीं भूख हड़ताल पर बैठे (फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती) जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भावुक संदेश जारी किया है. हिंसक प्रदर्शन की खबरों के बीच वांगचुक ने यह अपील जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से की है. साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हवाला देते हुए, शांति के रास्ते पर जारी रखने को कहा है.

सोनम वांगचुक ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने कहा, 'शांति और सिर्फ शांति ही मेरा रास्ता है. जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन शांतिपूर्ण हैं, लेकिन मुझे यह जानकर दुख हुआ कि दूसरी जगहों पर कुछ असामाजिक तत्व इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का फ़ायदा उठाकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी तरफ वाले चाहे कुछ भी करें, हमारा जवाब सिर्फ फूल ही होना चाहिए. कृपया हर हाल में इस परंपरा को बनाए रखें.'

DAY 26

PEACE & ONLY PEACE IS MY WAY…

While at Jantar Mantar the protests remain peaceful I’m pained to learn that elsewhere some antisocial elements are taking advantage of the peaceful protests to provoke violence.

No matter what the other side does our response must only be… — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026

CJP ने 8 घंटे इंटरनेट की पाबंदी पर उठाए सवाल

सोनम वांगचुक के इस संदेश को सीजेपी ने भी अपनी टाइमलाइन पर शेयर किया है. साथ ही लिखा है कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है. जय हिंद.

इसके अलावा सीजेपी ने जंतर मंतर के पास 1.5 किमी के दायरे में 8 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने के निर्देश को लेकर भी सवाल उठाया है. सीजेपी ने पूछा है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है?

इसके अलावा सीजेपी ने बच्चों को घर वापस जाने की अपील करने वाले लोगों से भी सवाल किए हैं. एक्टर सलमान खान समेत कई लोगों ने पोस्ट कर बच्चों से अपील की है. माना जा रहा है कि इसी पर सीजेपी ने पोस्ट किया है. सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा, 'घर वापस जाओ लिखने वालों से कहना चाहता हूं कि आप सरकार से क्यों नहीं पूछते कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? छात्रों के भविष्य के साथ अब और खिलवाड़ नहीं हो सकता है, युवा आज जब सड़क पर संघर्ष कर रहा है तब सबको चिंता हो रही है, पेपर लीक के समय सब लोग चुप क्यों थे?'