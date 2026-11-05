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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'CJP नेताओं को PAK से फंडिंग', केंद्रीय मंत्री के बयान पर बरसे आशुतोष रांका, 'वोट चोरी किसने की'

'CJP नेताओं को PAK से फंडिंग', केंद्रीय मंत्री के बयान पर बरसे आशुतोष रांका, 'वोट चोरी किसने की'

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आशुतोष रांका और अभिजीत दीपके के फंडिंग को लेकर लगाए आरोप पर सीजेपी नेता भड़क गए हैं. उन्होंने पेपर लीक से लेकर वोट चोरी तक के आरोप गिनवा दिए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Nov 2026 12:03 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कॉकरोचजनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका पर फंडिंग को लेकर आरोप लगाए हैं. जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि दीपके को अमेरिका से फंडिंग मिली है जबकि आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से मदद मिल रही है. जितेंद्र सिंह के इस बयान के बाद आशुतोष रांका भड़क गए हैं.

जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरू में मीडिया से बातचीत करते हुए ये आरोप लगाए हैं. उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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केंद्रीय मंत्री पर भड़के आशुतोष रांका
आशुतोष रांका ने जितेंद्र सिंह के बयान पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ''पेपर लीक किसने कराया? पाकिस्तान. स्कूल बर्बाद किसने किए? पाकिस्तान. वोट चोरी किसने करवाए? पाकिस्तान. देश में बेरोजगारी किसने फैलाई? पाकिस्तान.'' रांका ने एक और पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा, ''तो फिर आप हमारे साथ बातचीत क्यों कर रहे थे?''

दीपके को भी आया गुस्सा

जितेंद्र सिंह के रांका और दीपके पर फंडिंग के आरोप लगाने के बाद अभिजीत ने चुटकी ली. उन्होंने पूछा,  और सौरव को किसने फंडिंग की. सौरव दास ने भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ऐ भाई, थोड़ा टारगेटिंग आप दोनों की तरफ भी मुड़ना चाहिए! मुझे डिटॉक्स करने दो! मुझे भूल जाने के लिए धन्यवाद, जितेंद्र भाई!

उन्होंने रांका और दीपके पर निशाना साधते हुए कहा था, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपनी फंडिंग के सोर्स के बारे में भी बताना चाहिए. उन्हें ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि अपने प्रोटेस्ट के लिए वो संसाधन कहां से जुटाते हैं.

बता दें कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर चुके हैं. जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पर आशुतोष रांका और सौरव दास को गिरफ्तार कर लिया गया था. सीजेपी के सारे नेता अभी बेल बॉन्ड पर बाहर हैं. उन्होंने पीस बॉन्ड साइन किया है. अगर वो इसे तोड़ते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी.

ये भी पढ़ें: हिरासत के समय पर SC का बड़ा फैसला, '24 घंटे की गिनती उसी समय से शुरू होगी, जब पकड़ा गया'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 05 Nov 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Jitendra Singh Pakistan CJP Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka
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