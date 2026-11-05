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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों कहा? 'ऐसे तो हमारी पत्नी भी पॉकेट मनी मांगने लगेंगी'

सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों कहा? 'ऐसे तो हमारी पत्नी भी पॉकेट मनी मांगने लगेंगी'

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की पत्नी की 1500 डॉलर की मांग पर जज ने पॉकेट मनी को लेकर टिप्पणी की है. दूसरे मामले में अदालत ने विदेशी तलाक और बहुविवाह पर अहम कानूनी बात कही.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 05 Nov 2026 11:38 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट में वाइफ को पॉकेट मनी देने से जुड़े एक मामले में जज ने मजेदार बात कही. मैरिज डिस्प्यूट को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान एक महिला ने अपने पति से 1500 डॉलर (1 लाख 41 हजार रुपये) पॉकेट मनी की मांग उठाई. इस बीच जज ने अपनी सैलरी का उदाहरण देते हुए महिला के वकील को कहा कि हमारी सैलरी तो 3 लाख है, न कि 15 हजार डॉलर. प्लीज आप ऐसे शानदार आइडिया महिलाओं को न ही दें. 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में महिला की 1 लाख 41 हजार रुपये पॉकेट मनी की डिमांड पर सुनवाई कर रहे थे. इस बीच जज ने कहा कि अगर पति सारी डिमांड पूरी कर रहा है तो अलग से पॉकेट मनी देने की क्या जरूरत है. इस तरह की स्थिति काफी खतरनाक है.

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विदेशी तलाक का आदेश भारत में मान्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट के जज ने महिला के तरफ से पेश हुए वकील को मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर ऐसी ही महिलाएं अलग से पॉकेट मनी की डिमांड करने लगी तो कल को हमारी भी वाइफ हमसे पैसों की डिमांड करेंगी. एक दूसरे वैवाहिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अदालत से मिले तलाक के आदेश की कानूनी मान्यता पर अहम टिप्पणी की.

अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर दिया गया विदेशी तलाक का आदेश भारत में अपने आप मान्य नहीं हो जाता कि पति-पत्नी के रिश्ते में सुधार की कोई उम्मीद नहीं बची है. अदालत ने इस मामले में पति की तरफ से दी गई याचिका खारिज कर दी. उसका कहना था कि द्विविवाह के आरोप की जांच करते समय केवल दूसरी शादी कहां हुई, यह देखना काफी नहीं है. पहली शादी और उसके कानूनी रूप से जारी रहने की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा.

भारत में कैसे कंट्रोल किया जाता है शादी से जुड़ा विवाद

भारत में शादी के झगड़ों को कई कानूनों के तहत कंट्रोल किया जाता है. ये कानून तलाक, सेपरेशन, मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बच्चों की कस्टडी, प्रॉपर्टी के झगड़े, दूसरी शादी और झूठी क्रिमिनल शिकायतों से जुड़े हैं. पति और पत्नी दोनों के कानूनी अधिकार हैं. झगड़े के नेचर के आधार पर कोई भी व्यक्ति फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट, पुलिस या लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है. शादी पर लागू होने वाला कानून आम तौर पर पार्टियों के धर्म और शादी कैसे हुई, इस पर निर्भर करता है. हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध को  हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत निपटाया जाता है.

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 05 Nov 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Divorces Matrimonial SUPREME COURT
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