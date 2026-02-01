हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चिकन नेक तुम्हारे बाप की जमीन नहीं....', सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अमित शाह ने किसे हड़काया

'चिकन नेक तुम्हारे बाप की जमीन नहीं....', सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अमित शाह ने किसे हड़काया

Amit Shah on Chicken Neck: अमित शाह सिलीगुड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, 'अरे भाई, तुम इसे कैसे काटोगे? क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह भारत की भूमि है और कोई भी इसे धमकी देने या इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे. उन्होंने साफ कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े इस इलाके पर किसी भी तरह की नजर या बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

‘चिकन नेक’ को लेकर सख्त चेतावनी
सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आमतौर पर ‘चिकन नेक’ कहा जाता है. इस मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोगों ने नारे लगाए थे कि वे इस ‘चिकन नेक’ को काट देंगे. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह भारत की जमीन है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता.

बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान
अमित शाह सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, 'अरे भाई, तुम इसे कैसे काटोगे? क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है? यह भारत की जमीन है.' उनके इस बयान पर सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार समर्थन जताया.

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का जिक्र
केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि इस तरह के नारे लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था. उन्होंने कहा कि कानून ने अपना काम किया और ऐसे तत्वों को जेल भेजा गया.

‘इंडिया’ गठबंधन पर लगाए आरोप
अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं ने गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के सांसदों ने उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया, लेकिन अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

क्या है सिलीगुड़ी गलियारा
‘चिकन नेक’ के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी गलियारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित है. यह करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 60 किलोमीटर लंबा संकरा इलाका है, जो भारत के मुख्य भूभाग को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है. सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से इसे देश का बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है.

Published at : 01 Feb 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Chicken Neck BJP AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: छात्रों पर सरकार मेहरबान, किए ये बड़े ऐलान | parliament Session | PM Modi
Union Budget 2026: आयुर्वेद को बढ़ाने पर जोर..बनाएं जाएंगे तीन इंस्टीटयूट | parliament Session
Union Budget 2026: रेलवे को लेकर बड़ा ऐलान, बनाए जाएंगे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने MSME के लिए 10 हजार करोड़ का किया ऐलान
Union Budget 2026: बजट से पहले Sanjay Singh ने सरकार को घेरा | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Union budget 2026: रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
शिक्षा
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
हेल्थ
Secondary Hypertension: क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget