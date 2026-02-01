'चिकन नेक तुम्हारे बाप की जमीन नहीं....', सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अमित शाह ने किसे हड़काया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह भारत की भूमि है और कोई भी इसे धमकी देने या इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे. उन्होंने साफ कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े इस इलाके पर किसी भी तरह की नजर या बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

‘चिकन नेक’ को लेकर सख्त चेतावनी

सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आमतौर पर ‘चिकन नेक’ कहा जाता है. इस मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोगों ने नारे लगाए थे कि वे इस ‘चिकन नेक’ को काट देंगे. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह भारत की जमीन है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता.

बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान

अमित शाह सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, 'अरे भाई, तुम इसे कैसे काटोगे? क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है? यह भारत की जमीन है.' उनके इस बयान पर सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार समर्थन जताया.

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का जिक्र

केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि इस तरह के नारे लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था. उन्होंने कहा कि कानून ने अपना काम किया और ऐसे तत्वों को जेल भेजा गया.

‘इंडिया’ गठबंधन पर लगाए आरोप

अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं ने गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के सांसदों ने उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया, लेकिन अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

क्या है सिलीगुड़ी गलियारा

‘चिकन नेक’ के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी गलियारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित है. यह करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 60 किलोमीटर लंबा संकरा इलाका है, जो भारत के मुख्य भूभाग को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है. सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से इसे देश का बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है.