सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने झांसी में सेंट्रल जीएसटी (CGST) विभाग में फैले रिश्वतखोरी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए, यहां CGST झांसी में 70 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस मामले में CBI ने एक डिप्टी कमिश्नर (आइआरएस अधिकारी), दो सुपरिंटेंडेंट, एक वकील और एक प्राइवेट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है.

CBI के मुताबिक, आरोप है कि CGST झांसी के अफसरों ने GST चोरी से जुड़े मामलों में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले 1.5 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी. इस शिकायत के आधार पर CBI ने 30 दिसंबर 2025 को मामला दर्ज कर जाल बिछाया.

70 लाख रुपये लेते पकड़े गए सुपरिंटेंडेंट

CBI ने ट्रैप के दौरान दो सुपरिंटेंडेंट को 70 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. बताया गया है कि यह रकम डिप्टी कमिश्नर के कहने पर ली जा रही थी. इसके बाद डिप्टी कमिश्नर, दोनों सुपरिंटेंडेंट, एक वकील और एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया.

छापेमारी में 1.60 करोड़ कैश, जेवर और दस्तावेज बरामद

गिरफ्तारी के बाद CBI ने कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान करीब 90 लाख रुपये नकद, भारी मात्रा में जेवरात, बुलियन और कई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए. अब तक कुल 1.60 करोड़ रुपये नकद जब्त किए जा चुके हैं. CBI ने बताया कि तलाशी और जांच अभी जारी है.

किन लोगों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

CBI द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रभा भंडारी (IRS-C&IT 2016), डिप्टी कमिश्नर, CGST झांसी; अनिल तिवारी, सुपरिंटेंडेंट, CGST झांसी; अजय कुमार शर्मा, सुपरिंटेंडेंट, CGST झांसी; राजू मंगतानी, मालिक, एम/एस जय दुर्गा हार्डवेयर; नरेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता शामिल हैं.

CBI के अनुसार, सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा. इस कार्रवाई से एक बार फिर सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए हैं.

इनपुट - पुष्पेंद्र सिंह यादव