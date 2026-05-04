(Source: ECI/ABP News)
Bypolls Result 2026: उपचुनावों में भी BJP का गदर! गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में एकतरफा जीत, बारामती में सुनेत्रा पवार ने तोड़ा रिकॉर्ड
Assembly Bypoll Results 2026: कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात और महाराष्ट्र की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं. इन उपचुनावों में भी BJP का दबदबा देखने को मिला है. जानें किस सीट से कौन हारा और कौन जीता
Bypolls Result 2026: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ-साथ कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात और महाराष्ट्र की 7 सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी जारी है. इन उपचुनावों में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है. गुजरात की उमरेठ, नागालैंड की कोरिडांग और त्रिपुरा की धर्मनगर सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है. वहीं, कर्नाटक की बागलकोट सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है. इसके अलावा, महाराष्ट्र की बारामती सीट से एनसीपी उम्मीदवार और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार रिकॉर्ड वोटों से आगे चल रही हैं.
जानें- इन 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में किस पार्टी को जीत मिली है, कितने वोटों से जीत मिली है और किसे हार का सामना करना पड़ा है.
बारामती विधानसभा सीट पर सुनेत्रा पवार जीतीं
महाराष्ट्र की बारामती सीट से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने भारी बहुमत से जीत हासिल की. सुनेत्रा पवार ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 2019 में उनके पति अजित पवार द्वारा बनाया गया जीत का अंतर भी शामिल है. सुनेत्रा पवार ने 218,930 वोटों के रिकॉर्ड तोड़ अंतर से जीत हासिल की है. इस जीत को अब भारत के इतिहास में किसी भी विधायक उम्मीदवार की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है.
बता दें कि सुनेत्रा पवार पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी हैं. अजित पवार का निधन 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में निधन हो गया था. बारामती विधानसभा सीट पर सुनेत्रा पवार के सामने अन्य उम्मीदवार काफी पीछे चल रहे हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर प्रो. आर. वाई. घुटुकाडे (न्यू राष्ट्रवादी समाज पार्टी) शामिल हैं.
महाराष्ट्र की राहुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा
महाराष्ट्र के राहुरी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बंपर जीत हासिल हुई है. यह उपचुनाव शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद हो रहा है. बीजेपी ने इस सीट से उनके बेटे अक्षय कर्डिले को चुनावी मैदान में उतारा. अक्षय कर्डिले को यहां शानदार जीत मिली है. अक्षय को सीट पर 1,40,093 वोट मिले, जबकि उनके सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे को 27,506 वोट मिले.
कर्नाटक की बागलकोट सीट पर कांग्रेस की जीत (Karnataka Bagalkot bypolls Results 2026)
कर्नाटक की बागलकोट सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश हुल्लप्पा मेटी ने जीत दर्ज की है. उन्होंने बीजेपी के चरंतिमठ वीरभद्रय्या को 22,332 वोटों से हराया है. बागलकोट सीट पर उमेश हुल्लप्पा मेटी को 98,919 वोट और वीरभद्रय्या को 76,587 वोट मिले हैं.
गुजरात की उमरेठ सीट पर जीती बीजेपी (Gujarat Umreth Bypoll Result 2026)
गुजरात की उमरेठ सीट से बीजेपी के हर्षदभाई गोविंदभाई परमार ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट भृगुराजसिंह चौहान 30,743 वोटों से हराया है. इस सीट पर हर्षदभाई परमार को 85,500 वोट मिलेत और वहीं भृगुराजसिंह चौहान को 54,757 वोट मिले.
दावणगेरे साउथ विधानसभा सीट
कर्नाटक की दावणगेरे साउथ सीट पर कांग्रेस के समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन 68,948 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं. उनका मुकाबला बीजेपी के श्रीनिवास टी. दासकारियप्पा से है, जो फिलहाल पीछे चल रहे हैं. इस सीट पर मुकाबला कड़ा है, दोनों कैंडिडेट कभी आगे तो कभी पीछे चल रहे हैं. (4 बजे तक के आंकड़े)
नागालैंड की कोरिडांग विधानसभा सीट
नगालैंड की कोरिडांग सीट पर हुए उप चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट दाओचियर आई इमचेन ने जीत हासिल कर ली है. उन्होंने इस सीट से इंडेपेंडेट कैंडिडेट तोशिकाबा को 3,123 वोटों से हराया है.
त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर
त्रिपुरा की धर्मनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के जहर चक्रवर्ती ने एकतरफा जीत हासिल की है. उन्होंने 18,290 वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीत गए हैं. सीपीआई(एम) के अमिताभ दत्ता को 18,290 वोटों के भारी अंतर से हराया है.
(NOTE: जीत और हार और वोट आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://results.eci.gov.in/ से लिए गए हैं.)
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Source: IOCL