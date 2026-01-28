एक्सप्लोरर
Budget Session 2026: संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, बोलीं- '10 सालों में भारत दुनिया का...'
Budget Session 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण दिया. उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की बात दोहराते हुए कहा कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक आत्मनिर्भर जीवन न जिया जाए.
28 जनवरी 2026 को संसद के बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण दे रही हैं. उन्होंने कहा, 'हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है. आजादी तब तक अधूरी है जब तक आत्मनिर्भर का जीवन नहीं जिया जाए. बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक स्तिथि बहुत मजबूत हुई है. महंगाई दर को कम रखने का रिकॉर्ड कायम रखा है. इसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग और गरीबों को हुआ है.'
