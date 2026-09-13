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ब्रिक्स समिट के बाद चीन के लिए रवाना हुए जिनपिंग, भारत से किस पर बनी बात?

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के लिए रवाना हो गए हैं. वह शनिवार को नई दिल्ली आए थे.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Sep 2026 12:25 PM (IST)
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ब्रिक्स समिट का दूसरा और आखिरी दिन है. आखिरी दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश रवाना हो गए हैं. इससे पहले उन्होंने भारत मंडपम में पीएम मोदी का संबोधन सुना और सभी नेताओं के साथ फोटो भी क्लिक करवाई. करीब 7 साल बाद शी जिनपिंग भारत आए थे.

शनिवार को आए थे भारत
शी जिनपिंग शनिवार दोपहर को एयर चाइना की फ्लाइट से नई दिल्ली आए थे. उनके साथ एक हाईलेवल प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था. एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच वो अपनी कार होंगछी एन701 कार से भारत मंडपम पहुंचे थे. जहां पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था.

द्विपक्षीय बैठक हुई पीएम मोदी और शी जिपनिंग के बीच 45 मिनट तक द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी. विदेश मंत्रालय के अनुसार, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने इस बात को दोहराया कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखना चाहिए और मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए. उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर, मोदी और शी ने एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें ढांचागत व्यापार असंतुलन और आपूर्ति शृंखला से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं.

शी जिनपिंग की भारत यात्रा कई उच्चस्तरीय बैठकों के बाद हुई, जिसमें बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी शामिल है. हालांकि, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं.

 पीएम मोदी और शी ने पिछले साल 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के इतर व्यापक बातचीत की थी.

पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों ने वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद गंभीर रूप से प्रभावित हुए अपने संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

ये भी पढ़ें: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे, किस मसले पर हुई बात?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 13 Sep 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
BRICS Xi Jinping CHINA DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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