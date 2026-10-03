स्मित माछर से मिले दुबई के क्राउन प्रिंस, माथा चूमा, बोले - 'हमें गर्व है कि...'
दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद ने फ्लाईदुबई के विमान घटना के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर की तरफ से दिखाई गई बहादुरी की खूब प्रशंसा की.
दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को फ्लाईदुबई विमान घटना के हीरो और भारतीय पायलट स्मित माछर से अस्पताल में मुलाकात की. अस्पताल में मुलाकात के दौरान क्राउन प्रिंस ने पायलट स्मित माछर को गले लगाया, उनका माथा चूमा, बातचीत की और उनकी बहादुरी की खूब प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि वह हमारी टीम का हिस्सा हैं.
उन्होंने भारतीय पायलट स्मित माछर से अस्पताल में मुलाकात के दौरान की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में शेयर किया. अपने X पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘कैप्टन स्मित माछर से मुलाकात के दौरान... फ्लाईदुबई के उस पायलट से, जिन्होंने साहस, जिम्मेदारी और इंसानी जिंदगी के प्रति संवेदनशीलता की सबसे बड़ी मिशाल पेश की है.’
स्मित माछर की तारीफ में बोले दुबई के क्राउन प्रिंस
During a visit to Captain Smit Machchhar… the flydubai pilot who embodied the highest degrees of courage, responsibility, and care for human life.— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 3, 2026
From us, and from the leadership of the nation, he has our full appreciation and praise.
We are proud that he is part of our… pic.twitter.com/QgpQxdcK5C
दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपने पोस्ट में कहा, ‘हमारे और देश के नेतृत्व की तरफ से, हम उनके प्रति पूर्ण सम्मान और प्रशंसा व्यक्त करते हैं. हमें इस बात पर गर्व है कि वह हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे देश की कहानी का हिस्सा हैं और करूणा, शांति और जीवन से भरे हमारे देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के आदर्शों का हिस्सा है.’
खबर अपडेट हो रही है...