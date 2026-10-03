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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वस्मित माछर से मिले दुबई के क्राउन प्रिंस, माथा चूमा, बोले - 'हमें गर्व है कि...'

स्मित माछर से मिले दुबई के क्राउन प्रिंस, माथा चूमा, बोले - 'हमें गर्व है कि...'

दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद ने फ्लाईदुबई के विमान घटना के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर की तरफ से दिखाई गई बहादुरी की खूब प्रशंसा की.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Oct 2026 07:40 PM (IST)
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दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को फ्लाईदुबई विमान घटना के हीरो और भारतीय पायलट स्मित माछर से अस्पताल में मुलाकात की. अस्पताल में मुलाकात के दौरान क्राउन प्रिंस ने पायलट स्मित माछर को गले लगाया, उनका माथा चूमा, बातचीत की और उनकी बहादुरी की खूब प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि वह हमारी टीम का हिस्सा हैं.

उन्होंने भारतीय पायलट स्मित माछर से अस्पताल में मुलाकात के दौरान की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में शेयर किया. अपने X पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘कैप्टन स्मित माछर से मुलाकात के दौरान... फ्लाईदुबई के उस पायलट से, जिन्होंने साहस, जिम्मेदारी और इंसानी जिंदगी के प्रति संवेदनशीलता की सबसे बड़ी मिशाल पेश की है.’

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स्मित माछर की तारीफ में बोले दुबई के क्राउन प्रिंस

दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपने पोस्ट में कहा, ‘हमारे और देश के नेतृत्व की तरफ से, हम उनके प्रति पूर्ण सम्मान और प्रशंसा व्यक्त करते हैं. हमें इस बात पर गर्व है कि वह हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे देश की कहानी का हिस्सा हैं और करूणा, शांति और जीवन से भरे हमारे देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के आदर्शों का हिस्सा है.’

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 03 Oct 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
INDIA DUBAI Smit Machchhar
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