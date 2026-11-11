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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया44,250 कारतूस और RSS का जिक्र, प्रियंक खरगे के खिलाफ शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग

44,250 कारतूस और RSS का जिक्र, प्रियंक खरगे के खिलाफ शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग

कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे के खिलाफ बेंगलुरु के भानाशंकरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 11 Nov 2026 11:19 AM (IST)
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कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ कथित तौर पर फर्जी खबर फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. बेंगलुरु निवासी तेजस ए. गौड़ा ने मंगलवार को भानाशंकरी पुलिस थाने में शिकायत देकर प्रियंक खरगे के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रियंक खरगे ने बिहार और हरियाणा में करीब 44,250 जिंदा कारतूस बरामद होने की घटनाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जोड़ने की कोशिश की. शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह के बयानों और संकेतों के जरिए लोगों के बीच यह धारणा बनाने का प्रयास किया गया कि आरएसएस का कथित आपराधिक गतिविधियों से संबंध है. खबर लिखे जाने तक प्रियंक खरगे की ओर से इस शिकायत पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.

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गृह मंत्री के पद की जिम्मेदारी का हवाला देकर उठाए सवाल

तेजस ए. गौड़ा ने अपनी शिकायत में कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति, जिसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसी संगठन के खिलाफ भ्रामक जानकारी प्रसारित कर रहा है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की ओर से दिए गए बयानों का आम लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है और उनके पद के कारण ऐसे बयानों को विशेष महत्व दिया जाता है.

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि अपने बयानों और इशारों के जरिए प्रियंक खरगे ने यह धारणा बनाने की कोशिश की है कि आरएसएस संगठन का कथित आपराधिक गतिविधियों से कोई संबंध है. इसी आधार पर उन्होंने पुलिस से मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है.

बिहार और हरियाणा में बरामद हुए थे 44,250 कारतूस

दरअसल, बिहार और हरियाणा में अलग-अलग कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए थे. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार पुलिस ने भोजपुर जिले में करीब 19,250 कारतूस बरामद किए थे. वहीं, हरियाणा में झज्जर जिले के रोहद टोल प्लाजा के पास एसटीएफ ने करीब 25,000 कारतूस जब्त किए थे. दोनों राज्यों में हुई इन कार्रवाइयों में कुल मिलाकर लगभग 44,250 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे.

इन्हीं बरामदगियों को लेकर प्रियंक खरगे पर आरएसएस को जोड़कर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ता ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताते हुए पुलिस से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 11 Nov 2026 11:19 AM (IST)
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