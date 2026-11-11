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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानिर्मल में BRS की 'रैतू गर्जना', NTR मिनी स्टेडियम से कांग्रेस सरकार को घेरेंगे KTR

निर्मल में BRS की 'रैतू गर्जना', NTR मिनी स्टेडियम से कांग्रेस सरकार को घेरेंगे KTR

BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव निर्मल के NTR मिनी स्टेडियम में आज एक विशाल जनसभा 'रैतू गर्जना' का नेतृत्व करने जा रहे हैं. कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 11 Nov 2026 11:32 AM (IST)
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BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) निर्मल के NTR मिनी स्टेडियम में आज एक विशाल जनसभा 'रैतू गर्जना' का नेतृत्व करने जा रहे हैं. इसका मकसद किसानों के साथ कथित तौर पर धोखा करने के लिए कांग्रेस सरकार को घेरना है. आदिलाबाद में एक सफल रैली के बाद यह विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला में दूसरा आयोजन है. 

इसके जरिए BRS ग्रामीण इलाकों में अपना समर्थन आधार मजबूत करना चाहती है और कृषि मुद्दों पर सत्ताधारी पार्टी की विश्वसनीयता को चुनौती देना चाहती है. सीधे टकराव के लिए मंच तैयार है, जहां BRS नेता कांग्रेस से चुनाव से पहले किए गए वादों का हिसाब मांग रहे हैं. उम्मीद है कि पार्टी 'रैतू घोषणापत्र' (Rythu Declaration) की स्थिति पर सरकार से सवाल करेगी. साथ ही 6 गारंटियों के तहत फंड आवंटन पर भी सवाल उठाएगी. 

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क्या है रैतू बंधु योजना
KTR संभवतः पिछली BRS सरकार की 'रैतू बंधु' (Rythu Bandhu) योजना का जिक्र करेंगे, जिसके तहत किसानों को हर साल लगातार मदद मिलती थी. वे इसकी तुलना मौजूदा सरकार की उस विफलता से करेंगे, जिसमें वह सहायता राशि बढ़ाने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही है. एक बड़ा मुद्दा जल संसाधनों के प्रबंधन का भी होगा. 

गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी का मामला 
BRS का आरोप है कि कांग्रेस सरकार गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से "मानव-निर्मित सूखा" (man-made drought) जैसी स्थिति पैदा हो गई है. KTR तत्काल वित्तीय राहत की अपनी मांग को फिर से दोहरा सकते हैं, जिसमें बकाया किश्तें और 'यासांगी' (रबी) सीजन के लिए निवेश सहायता शामिल है. वे किसानों की परेशानी की मुख्य वजह कांग्रेस सरकार के कामकाज को ठहरा सकते हैं. 

शाम को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए पूरा निर्मल जिला गुलाबी रंग में रंग गया है. आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और किसान यहां जुट रहे हैं. BRS ने खम्मम, नलगोंडा और वारंगल में भी ऐसी ही रैलियां करने की घोषणा की है, जो यह संकेत देता है कि वे सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए एक लंबा अभियान चलाने जा रहे हैं. आज की इस सभा के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इससे आने वाले चुनावों से पहले के राजनीतिक माहौल का अंदाजा लगाया जा सकेगा.

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Published at : 11 Nov 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Nirmal KT Rama Rao BRS
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