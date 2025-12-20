हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस दो जिस्म एक जान’, गौरव भाटिया ने नेता विपक्ष को बताया मीर जाफर; ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप

BJP Slams Rahul Gandhi: बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करते हैं और भारत विरोधी शक्तियों से मुलाकात करते हैं.

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 20 Dec 2025 02:56 PM (IST)
बीजेपी ने सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का यह रवैया देशहित के खिलाफ है और इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है.

राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप
गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करते हैं और भारत विरोधी शक्तियों से मुलाकात करते हैं. उन्होंने राहुल गांधी को 'अपरिपक्व नेता विपक्ष' बताते हुए कहा कि संसद सत्र के दौरान वह जर्मनी जाकर कॉर्नेलिया वॉल जैसी हस्तियों से मुलाकात करते हैं.

‘राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस – दो जिस्म, एक जान’
बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के विचार एक जैसे हैं. उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी किन लोगों से मिल रहे हैं और उनका एजेंडा क्या है. भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं.

राहुल गांधी को बताया ‘भारत का मीर जाफर’
गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला करते हुए उन्हें 'भारत का मीर जाफर' कहा. उन्होंने दावा किया कि सत्ता पाने की लालसा में राहुल गांधी के डीएनए में भारत विरोध है और यही कारण है कि वह लगातार देश के खिलाफ बयान देते हैं.

बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अमेरिका में इलहाम ओमर से मिले, जो कथित तौर पर कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान देती रही हैं. इसके अलावा उन्होंने मुसिफर फजल के साथ तस्वीरें खिंचवाने का भी जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने जमात-ए-इस्लामी से जुड़ा बताया.

‘विदेश में छुप-छुप कर किससे मिलते हैं राहुल गांधी’
भाटिया ने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता विदेश जाकर छुप-छुप कर मुलाकात करते हैं, यह भी संभव है कि राहुल गांधी हाफिज सईद जैसे लोगों से भी मिलें. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की छवि धूमिल करना और झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी का चरित्र बन गया है.

बीजेपी ने मांग की कि राहुल गांधी अपनी पांच दिन की विदेश यात्रा के दौरान किन-किन लोगों से मिले, यह सार्वजनिक करें. भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग कम होने की बात करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिन की विदेश यात्रा में दर्जनों बैठकें कर भारत के विकास का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं.

ममता बनर्जी पर भगवान राम के अपमान का आरोप
बीजेपी प्रवक्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है.

मदन मित्रा के बयान को लेकर टीएमसी पर निशाना
गौरव भाटिया ने टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. उन्होंने सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी ने इस बयान की निंदा की या मदन मित्रा को पार्टी से निकाला? क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई?

‘महा कुंभ को मृत्यु कुंभ कहने का आरोप’
बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी महाकुंभ को 'मृत्यु कुंभ' कहती हैं. भाटिया ने सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी या उनके नेता किसी अन्य धर्म के ईश्वर के लिए ऐसा बयान देने की हिम्मत कर सकते हैं.

‘हिंदू-मुस्लिम दंगे कराना चाहती हैं ममता’
गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चुनाव हारने जा रही हैं और इसी वजह से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हिंदू समाज इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा और ममता बनर्जी को इसका करारा जवाब देगा.

मोदी सरकार की विदेश नीति की सराहना
गौरव भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 29 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, जो भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके उलट राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को अपमानित करने का काम करते हैं.

राशिद अल्वी के बयान पर प्रतिक्रिया
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जब हिंदुओं और भारत के लोगों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे आते हैं, तो सरकार मजबूती से सामने आती है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सभी को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के बयान कई बार भारत के पक्ष में परिस्थितियों को कमजोर करते हैं.

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 20 Dec 2025 02:56 PM (IST)
