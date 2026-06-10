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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचुनाव में हार और TMC में बगावत के बाद नहीं थम रहीं अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, BJP ने इस मामले में दर्ज कराई शिकायत

चुनाव में हार और TMC में बगावत के बाद नहीं थम रहीं अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, BJP ने इस मामले में दर्ज कराई शिकायत

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. बीजेपी नेता ने अब एक 8 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 10 Jun 2026 11:11 AM (IST)
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बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार और पार्टी के भीतर बगावत की सुलगी आग के बीच तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. बीजेपी नेता और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे अभिजीत दास उर्फ बॉबी ने अब एक 8 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

बीजेपी नेता ने लगाए ये आरोप

बीजेपी नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी ने डायमंड हार्बर थाने में 21 दिसंबर 2018 को कपाटहाट इलाके में हुए कथित सशस्त्र हमले की दोबारा जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर शिकायत दी है. अभिजीत दास का आरोप है कि उस दिन एक राजनीतिक सभा में जाते समय उनकी गाड़ी को रोककर धारदार हथियारों, तलवारों और बमों से लैस लोगों ने हमला किया था. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि उनके कई सहयोगी भी जख्मी हुए थे.

मामले की दोबारा जांच की मांग की

उनका दावा है कि यह हमला पूर्व नियोजित राजनीतिक साजिश का हिस्सा था. उन्होंने कहा कि साल 2018 और 2023 में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई. इसी वजह से उन्होंने मामले की फिर से जांच की मांग करते हुए नया आवेदन दिया है. शिकायत के साथ जमा दस्तावेजों में अभिषेक बनर्जी, सुमित राय, गौतम अधिकारी समेत कुल 6 लोगों के नामों का उल्लेख किया गया है. साथ ही घटना में कथित रूप से शामिल 150 से 160 हथियारबंद लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

भाजपा नेता ने सीसीटीवी फुटेज की जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने, मोबाइल लोकेशन खंगालने और मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा समेत कई मांगें रखी हैं. उनका कहना है कि यह सिर्फ उन पर व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों को बाधित करने की एक संगठित कोशिश थी. वहीं, शिकायत के आधार पर डायमंड हार्बर थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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CID जारी कर चुकी नोटिस

इससे पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बीते दिनों सीआईडी ने नोटिस जारी किया था. यह नोटिस राज्य विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित महत्वपूर्ण पदों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पार्टी के कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में विसंगति के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए भेजा गया. हालांकि, टीएमसी सांसद ने कलकत्ता हाईकोर्ट में इस समन को चुनौती दी है, जिस पर बुधवार(10 जून) को सुनवाई होगी.

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Input By : IANS
Published at : 10 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC Mamta Banerjee BJP
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