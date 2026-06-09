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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन हैं मीनाक्षी नटराजन? राहुल गांधी की वो खास नेता जिनके राज्यसभा नॉमिनेशन पर छिड़ गई 'जंग'

कौन हैं मीनाक्षी नटराजन? राहुल गांधी की वो खास नेता जिनके राज्यसभा नॉमिनेशन पर छिड़ गई 'जंग'

Meenakshi Natarajan: जब 2007 के आखिर में राहुल गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया तो मिनाक्षा को NSUI और इंडियन यूथ कांग्रेस में सुधार करने की खास जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Jun 2026 11:26 PM (IST)
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मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का घेराव किया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि यह नामांकन रद्द होना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है. मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और अन्य नेता भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचे.

कौन हैं मीनाक्षी नटराजन?

मीनाक्षी नटराजन 2009 से 2014 तक मध्य प्रदेश की मंदसौर सीट से सांसद रह चुकी हैं. वह बहुत कम लाइमलाइट में रहती हैं. 2004 में राहुल गांधी के औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही उन्हें राहुल गांधी का करीबी सहयोगी माना जाता रहा है. जब 2007 के आखिर में राहुल गांधी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) का महासचिव नियुक्त किया गया तो उन्हें नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) में सुधार करने की खास जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने जिन शुरुआती नेताओं को अपने करीबी दायरे में शामिल किया था, उनमें नटराजन भी एक थीं.

साल 2008 में राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन को अपने साथ काम करने के लिए AICC सचिव के तौर पर पार्टी के सेंट्रल स्ट्रक्चर में आधिकारिक रूप से शामिल किया. वह उन नेताओं में से एक थीं, जिन्हें राहुल ने 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए खुद चुना था और उन्होंने निराश नहीं किया. मीनाक्षी नटराजन ने वह सीट जीती जिसे कांग्रेस लगातार छह बार बीजेपी से हार चुकी थी.

हालांकि, मिनाक्षी नटराजन 2014 और उसके बाद 2019 में भी यह कामयाबी नहीं दोहरा सकीं और दोनों बार मंदसौर सीट बीजेपी के सुधीर गुप्ता से हार गईं. फिर भी, फरवरी 2025 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) का तेलंगाना प्रभारी बनाए जाने के बाद वह फिर से चर्चा में आ गईं.

नामांकन रद्द होने पर क्या बोलीं मीनाक्षी नटराजन?

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यह सब तब शुरू हुआ जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जरूरी संख्या बल न होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा.

उन्होंने कहा, 'यह साफ हो गया कि वे संविधान और लोकतंत्र को कुचलने वाली राजनीति कर रहे थे. वे साफ तौर पर राज्यसभा चुनाव में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में चुनावों को प्रभावित किया था. यह सिर्फ राज्यसभा सीट या किसी खास उम्मीदवार की बात नहीं है. यह 'भारत की सोच' और लोकतंत्र के लिए उस व्यापक संघर्ष की बात है जिसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी आज देश के लिए एक अहम लड़ाई लड़ रहे हैं.'

ये भी पढ़ें : पीएम खुद रख रहे नजर... नीट रीएग्जाम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की NTA अधिकारियों से मीटिंग

Published at : 09 Jun 2026 11:23 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha RAHUL GANDHI Meenakshi Natarajan
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