केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार (17 नवंबर) को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली. राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री और सांसद हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह एक लंबा सफर रहा है और मैं भावनाओं से भर गया हूं. 3 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था. तब से मैं राज्यसभा का सदस्य हूं. मैं 2 बार उत्तर प्रदेश से चुना गया हूं.

उन्होंने आगे कहा कि इस बार मुझे मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए मैं प्रधानमंत्री और पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. आज मैंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली. जब इस तरह का चुनाव होता है, तो पिछले कार्यकाल से इस्तीफा देना पड़ता है, जिसे स्वीकार कर लिया गया था. इस फैसले में योगदान देने वालों का मैं आभार व्यक्त करता हूं.

STORY | Hardeep Puri takes oath as RS member from MP Union Minister Hardeep Singh Puri on Tuesday took the oath as a member of the Rajya Sabha from Madhya Pradesh. READ: https://t.co/qr4WJ5b8z9 https://t.co/FEPa3GvE0u — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

किसने दिलाई शपथ

राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को संसद भवन स्थित अपने कक्ष में उन्हें पद की शपथ दिलाई. उपराष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने मंगलवार को संसद भवन में मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य के रूप में हरदीप सिंह पुरी को पद की शपथ दिलाई.

नामांकन पर कांग्रेस ने जताई थी आपत्ति

हरदीप पुरी ने 31 अक्तूबर को अपना नामांकन दाखिल किया था. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई नेता मौजूद थे. इस बीच निर्दलीय उम्मीदवारों और कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने हरदीप पुरी के नामांकन पत्रों पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि उनके द्वारा दाखिल किया गया फॉर्म-26 में दिया गया हलफनामा अमान्य और अधूरा है.

कटारे और कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा था कि वे इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे. उन्होंने एक बयान में कहा था कि यह भारतीय लोकतंत्र पर हमला है. इतनी महत्वपूर्ण खामियों के बावजूद नामांकन पत्र खारिज नहीं किया गया.

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