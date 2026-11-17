दिल्ली पुलिस ने गुजरात की साबरमती जेल में बन्द कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वाले की लिस्ट जेल प्रसाशन से मांगी है. सूत्रों के मुताबिक हाल में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दिल्ली के निहाल विहार में एक प्राइवेट अस्पताल के मालिक से 20 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए कॉल किया था, जिसमे उसने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया था.

इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हाई फायरिंग में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था. कई दूसरे बड़े बॉलीवुड एक्टर्स भी लॉरेंस गैंग के टारगेट पर थे, जिसको लेकर उनके घरों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी.

लिस्ट की मदद से क्या जानना चाहती है दिल्ली पुलिस?

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल प्रसाशन से दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस से मिलने आने वालों की लिस्ट मांगी है. इसके अलावा वैसे लोगों की भी जानकारी मांगी है, जो लोग जो लॉरेंस से मिल चुके है या मिलना चाहते है. उनकी लिस्ट और बैकग्राउंड मांगा है ताकि ये पता लगाया जा सके जेल में बैठकर लॉरेंस किस तरह से अपने गैंग को चला रहा है. क्या उससे मिलने आने वाले लोग उसके मैसेज को बाहर लाकर डर का माहौल बना रहे है या लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल कोई और कर रहा है.

लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद

लॉरेंस बिश्नोई पिछले काफी समय से साबरमती जेल में बंद है. गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक फिलहाल किसी राज्य की पुलिस उसकी कस्टडी नहीं ले सकती. किसी को पूछताछ करनी हो तो साबरमती जेल में ही जाकर लॉरेंस से पूछताछ की जा सकती है.

बॉलीवुड के लोगों को धमकाने का मामला

हाल ही में अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करते हुए धमकी भरे ऑडियो मैसेज मिले, जिनमें पैसों की मांग की गई थी. एक अन्य घटना में, अक्टूबर महीने में मुंबई के जुहू इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं. बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के नाम से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस हमले की जिम्मेदारी ली गई और फ़िल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों को अभिनेता सलमान ख़ान के साथ काम न करने की चेतावनी दी गई.