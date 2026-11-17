शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत और निखिल वागले के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. मंगलवार (17 नवंबर) को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि माफी दिल से आनी चाहिए. वहीं SCBA के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा, 'संजय राउत ने माफीनामा दिया है, लेकिन उनका आचरण लगातार अवमानना भरा रहा है.

जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, 'माफी दिल से आनी चाहिए. संजय राउत आप वरिष्ठ नेता हैं, शायद 25 साल से राजनीति में हैं. हम आपको लंबे अरसे से राजनीतिक डिबेट में सुनते आ रहे हैं. आपको अपने आचरण पर क्या कहना है?' इसके बाद संजय राउत के वकील ने कहा कि वे एक और हलफनामा दाखिल करेंगे. अहम बात यह भी है कि संजय राउत अदालत में खुद पेश हुए. उन्हें कोर्ट ने आदेश दिया था.

निखिल वागले के वकील ने क्या कहा

निखिल वागले के वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा, 'मेरे मुवक्किल निखिल वागले ऑनलाइन पेश हुए हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट हटा कर सार्वजनिक माफी मांगी थी. उन्होंने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा भी दाखिल किया है. उन्हें डिस्चार्ज किया जाए.'

राउत का आचरण लगातार अवमानना भरा रहा - प्रदीप राय

SCBA के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा, 'संजय राउत ने माफीनामा दिया है, लेकिन उनका आचरण लगातार अवमानना भरा रहा है. हाई कोर्ट में भी एक केस लंबित है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने की तस्वीर पोस्ट की.'

उन्होंने कहा, '16 अक्टूबर को नोटिस जारी हुआ. उन्होंने 26 अक्टूबर को माफीनामा दिया, लेकिन उसमें 19 अक्टूबर के अपने पोस्ट का जिक्र नहीं किया जिसमें उन्होंने अल्बानिया के बारे में लिखा था. वह आदतन अवमानना करते चले आ रहे हैं. ऐसे मामलों को सख्ती से देखना चहिए.'

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