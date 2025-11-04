बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर गुरुवार (6 नवंबर 2025) को वोटिंग होगी. इन सीटों पर चुनाव प्रचार 4 नवंबर को थम जाएगा. वोटिंग से पहले MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें एनडीए का बहुमत मिलता नजर आ रहा है. सर्वे की मानें तो इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका लग सकता है.

जनसुराज ने बिहार की 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे. ओपिनियन पोल की मानें तो उन्हें सिर्फ 1-3 सीटें मिल सकती है. प्रशांत किशोर ने पिछले साल जनसुराज पार्टी बनाकर दावा किया था बिहार में जनता एनडीए और महागठबंधन से ऊब चुकी है.

आईएएनएस-मैटराइज सर्वे के मुताबिक, बिहार में एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बन सकती है, जबकि सर्वे के नतीजों में महागठबंधन को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है. सर्वे के मुताबिक, राज्य की 243 सीटों में से एनडीए को 153-164 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 76-87 सीटें मिलने का अनुमान है.

सर्वे के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 83-87 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि, जेडीयू को 61-65 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) को 4-5 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 4-5 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 1-2 सीट मिल सकती हैं.

(बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर लोगों से बात की गई. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ़ एरर प्लस माइनस 3 प्रतिशत है. ये ओपिनियन पोल abp न्यूज ने नहीं किया है.)