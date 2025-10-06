चुनाव आयोग बिहार विधानसभा 2025 की तारीखों का सोमवार (6 अक्टूबर) को ऐलान करेगा. चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है. उसने कहा है कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा तो बिहार में गठबंधन की जीत कोई नहीं रोक सकता.

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने 'एएनआई' से बात करते हुए कहा, ''हमें पूरा भरोसा है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा और चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से हुआ तो बिहार में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी.''

कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठाया सवाल

मणिकम टैगोर ने कहा, ''हमें पता है कि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, वे भाजपा के संगठन की तरह काम कर रहे हैं. आज 6 अक्टूबर है और आज चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, इसके ठीक दो दिन पहले प्रधानमंत्री बिहार के युवाओं के लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं, उसके दो दिन पहले महिलाओं के लिए 10 हजार रुपये की घोषणा करते हैं, इसलिए इस हफ्ते उन्होंने चुनाव आयोग की घोषणा इस तरह से तय की है कि उससे पहले सरकार ये सब घोषणा कर सके.''

चुनावा को लेकर जदयू ने क्या दी प्रतिक्रिया

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि हमारी पार्टी ने एक चरण में चुनाव कराने का आग्रह किया है. चुनाव आयोग जो कराए, हम लोग तैयार हैं. वैसे चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है, यह मुख्य विषय है. बिहार के लोग अब पीछे लौटकर नहीं जाना चाहते हैं. नीतीश कुमार पर जनता का विश्वास है.