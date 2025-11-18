'लोगों में बहुत गुस्सा...', बिहार में हार के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा
बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद से विपक्ष चुनाव आयोग (ECI) और मोदी सरकार पर हमलावर है. इसी कड़ी में रॉबर्ट वाड्रा ने भी बयान दिया है.
बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्ष के नेता चुनाव आयोग (ECI) और मोदी सरकार को घेर रहे हैं. पहली बार बीजेपी बिहार में 89 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि महागठबंधन मिलकर भी 50 का आंकड़ा नहीं छू सका. इसी मामले पर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान सामने आया है.
वाड्रा ने बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि चुनाव सही तरीके से नहीं कराए गए और बिहार में दोबारा चुनाव होने चाहिए. इतना ही नहीं वाड्रा ने बिहार की हार के बाद आंदोलन करने की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि हम एक ईमानदार देश चाहते हैं, जिसमें लोग खुश हों. राहुल गांधी को हार जीत से मतलब नहीं, उन्हें देश को सेक्युलर रखना है. चाहे जितनी भी हार का सामना करना पड़े, राहुल गांधी रुकेंगे नहीं वो लड़ते ही रहेंगे.
बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी एजेंसियों को कंट्रोल कर रही है और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम करता है. वाड्रा ने दावा किया कि जब तक इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आपको इसी तरह के इलेक्शन दिखने को मिलेंगे. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग बाहर निकलेंगे और आंदोलन करेंगे.
राहुल गांधी के विदेश दौरे पर क्या बोले वाड्रा?
राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो (राहुल गांधी) किसी बीमार को देखने जाते हैं, तो क्या उनको सबको बताना होगा कि मैं बाहर जा रहा हूं. उन्होंने कहा कि राहुल किसी बीमार को देखने गए हैं.
ये भी पढ़ें
Delhi Blast Case: आरोपी डॉक्टरों ने पूछताछ में किए बड़े खुलासे, सिग्नल App का इस्तेमाल, i-20 कार की खरीद समेत कई राज उगले
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL