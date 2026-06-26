कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी केनेथ को पुडुचेरी से गिरफ्तार कर लिया है. केनेथ पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्वेता के साथ मिलकर उसके माता-पिता और छोटी बहन की हत्या करने का आरोप है. इससे पहले श्वेता को पुडुचेरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, जबकि केनेथ पुलिस से बच निकलने में सफल हो गया था.

पुलिस के अनुसार, केनेथ पहचान छिपाने के लिए समुद्र तट के किनारे बनी अस्थायी झोपड़ियों में छिपा हुआ था, क्योंकि होटलों में ठहरने के लिए पहचान पत्र देना अनिवार्य होता है. विशेष पुलिस टीमों ने उसके ठिकाने का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया. अब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जबकि श्वेता को पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.



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मां की हत्या का दावा



पूछताछ में श्वेता ने दावा किया कि उसने अपनी मां मुथुलक्ष्मी की हत्या इसलिए की क्योंकि बचपन से ही उसके साथ 'कैदी जैसा व्यवहार' किया जाता था और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई जाती थीं. उसने पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए केनेथ को बेगुनाह बताया, लेकिन पुलिस का मानना है कि घटनास्थल से मिले सबूत और पीड़ितों की चोटों की प्रकृति दोनों आरोपियों की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं.

फरारी का पूरा प्लान



जांच में सामने आया कि हत्या के बाद दोनों आरोपी अपने मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गए और पहचान छिपाने के लिए एटीएम कार्ड या डिजिटल भुगतान का भी इस्तेमाल नहीं किया. पुलिस ने राजमार्गों और टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी गतिविधियों का पता लगाया. दोनों मोटरसाइकिल से तमिलनाडु की ओर भागे, लेकिन पुडुचेरी के पास बाइक खराब होने के बाद पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर श्वेता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि केनेथ कुछ समय तक फरार रहा.

तीन हत्याओं की साजिश



पुलिस के अनुसार, घटनाक्रम 21 जून को शुरू हुआ जब मुथुलक्ष्मी श्वेता के घर पहुंचीं और दोनों के बीच विवाद हुआ. जांचकर्ताओं का आरोप है कि सोमवार दोपहर श्वेता और केनेथ ने पहले मुथुलक्ष्मी की हत्या की और शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसे छोड़ दिया. इसके बाद घर पहुंची छोटी बहन सुप्रिया और कुछ देर बाद पिता सोमसुंदर की भी चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मामले की जांच जारी है.



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