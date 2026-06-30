केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ इंडिया गठबंधन की 23 पार्टियों का एक्शन, CJI को भेज दी चिट्ठी

SIR को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर इंडिया गठबंधन लगातार निशाना साध रहा है. अब इंडिया ब्लॉक ने इस फैसले के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. SIR, 'वोट की लूट' के आरोप और चुनाव में कथित धांधली को लेकर विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखा है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.

इंडिया गठबंधन ने CJI को भेजा पत्र

कांग्रेस सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, '8 जून, 2026 को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था. बैठक में मुख्य न्यायाधीश को एक जाइंट लेटर भेजने का फैसला किया गया था. इस लेटर को भेजने का मकसद चुनाव आयोग की 'एसआईआर' प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना था.'

उन्होंने आगे लिखा, 'इसी फैसले के तहत, आज (30 जून) को मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेज दिया गया है, जिस पर अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर हैं. विपक्ष के सभी दल एकजुटता, एकता और प्रतिरोध की भावना के साथ मजबूती से एक साथ खड़े हैं.'

21 political parties plus one Independent attended the INDIA janbandhan meeting on June 8, 2026 where a decision was taken to address a joint letter to the Hon’ble Chief Justice of India on the SIR process of the Election Commission of India and other election-related issues.… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 30, 2026

8 जून को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में हुआ फैसला

8 जून, 2026 को इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई थी. मीटिंग में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सदस्य ने हिस्सा लिया. इसमें चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से संबंधित अन्य मुद्दों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र लिखने का फैसला लिया गया था. इसी के तहत मंगलवार (30 जून) को यह जाइंट लेटर सीजेआई को भेज दिया गया है.

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5 मुद्दों पर बनी थी सहमति

इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने मीटिंग में अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी थी. बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी थी, जिन पर काम करने और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था. इसमें वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप, पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति पर सरकार का घेराव करना शामिल था. बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी थी.

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