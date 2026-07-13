नोएडा के 113 सेक्टर में मौजूद सिलिकॉन सिटी सोसाइटी में एक बुजुर्ग की मौत ने सनसनी फैला दी. यहां एक फ्लैट में 60 से 65 साल के बुजुर्ग की लाश मिली. फ्लैट में से तेज बदबू आ रही थी. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया. जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने पूरे मामले में क्या बताया है?

पुलिस ने बताया कि घटना रविवार की है. सेक्टर 113 थाना इलाके के सिलिकॉन सिटी सोसाइटी में एक फ्लैट से लगातार बदबू आने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फ्लैट का दरवाजा खुलवाया गया.

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शुरुआती जांच में जानकारी सामने आई है कि मृतक फ्लैट में अकेले रहते थे. वह 60 से 65 साल के हैं. पुलिस की मानें तो शख्स की मौत 2 से 3 दिन पहले ही हो चुकी थी. इस वजह से फ्लैट में बदबू आई. शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है.

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बच्चे विदेश में सेटल, और पत्नी से हो चुका तलाक

इसके अलावा पता चला है कि मृतक अपनी पत्नी से काफी वक्त से अलग रह रहा था. उसका तलाक हुआ था. उनके बच्चे विदेश में सेटल हैं. लंबे वक्त से वह फ्लेट में रह रहे थे. पुलिस अब मृतक के परिजनों से संपर्क करने में जुटी है. फिलहाल, मौत किन कारणों से हुई, इस बारे में अभी किसी तरह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आने तक पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है.

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