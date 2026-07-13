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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबच्चे विदेश में सेटल, पत्नी से तलाक...नोएडा के सिलिकॉन सिटी सोसाइटी के बंद फ्लैट में बुजुर्ग की लाश मिलने पर हड़कंप

बच्चे विदेश में सेटल, पत्नी से तलाक...नोएडा के सिलिकॉन सिटी सोसाइटी के बंद फ्लैट में बुजुर्ग की लाश मिलने पर हड़कंप

सेक्टर 113 थाना इलाके के सिलिकॉन सिटी सोसाइटी में एक फ्लैट से लगातार बदबू आने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फ्लैट का दरवाजा खुलवाया गया. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Jul 2026 06:43 PM (IST)
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नोएडा के 113 सेक्टर में मौजूद सिलिकॉन सिटी सोसाइटी में एक बुजुर्ग की मौत ने सनसनी फैला दी. यहां एक फ्लैट में 60 से 65 साल के बुजुर्ग की लाश मिली. फ्लैट में से तेज बदबू आ रही थी. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया. जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस ने पूरे मामले में क्या बताया है? 

पुलिस ने बताया कि घटना रविवार की है. सेक्टर 113 थाना इलाके के सिलिकॉन सिटी सोसाइटी में एक फ्लैट से लगातार बदबू आने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फ्लैट का दरवाजा खुलवाया गया. 

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शुरुआती जांच में जानकारी सामने आई है कि मृतक फ्लैट में अकेले रहते थे. वह 60 से 65 साल के हैं. पुलिस की मानें तो शख्स की मौत 2 से 3 दिन पहले ही हो चुकी थी. इस वजह से फ्लैट में बदबू आई. शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है. 

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बच्चे विदेश में सेटल, और पत्नी से हो चुका तलाक
इसके अलावा पता चला है कि मृतक अपनी पत्नी से काफी वक्त से अलग रह रहा था. उसका तलाक हुआ था. उनके बच्चे विदेश में सेटल हैं. लंबे वक्त से वह फ्लेट में रह रहे थे. पुलिस अब मृतक के परिजनों से संपर्क करने में जुटी है. फिलहाल, मौत किन कारणों से हुई, इस बारे में अभी किसी तरह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आने तक पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 13 Jul 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Noida Police NCR News NEWS
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