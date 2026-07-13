'मम्मी, दरवाजा बंद करके मेरे साथ...', 6 साल के मासूम के साथ घिनौना काम, सुनकर दंग रह गए परिजन

पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 6 साल के बच्चे के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं. घर पहुंचने पर बच्चे ने परिजनों को इस घिनौनी घटना के बारे में बताया. बच्चे की बात सुनकर घरवाले दंग रह गए. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित की मां के मुताबिक, उसका 6 साल का बेटा शुक्रवार (10 जुलाई) को स्कूल गया था. जब वह उसको लेने स्कूल पहुंचे तो वह गुमसुम नजर आया. घर पहुंचने पर उसने बताया कि लड़कों के शौचालय के अटेंडेंट ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की. आरोपी ने बच्चे को तभी छोड़ा, जब मेरे बेटे के दोस्त ने दरवाजा खटखटाया, वरना मेरा बेटा दम घुटने से मर रहा था और बेहोश भी हो सकता था.'

#WATCH | Paschim Medinipur, West Bengal | Mother of the victim says, "My son is six years old and went to school on Friday. When we went to pick him up, he said he had something embarrassing to tell me. Upon reaching home, he revealed that the boys' restroom attendant had closed… https://t.co/73pH9GwIue pic.twitter.com/nFuL6whZdq — ANI (@ANI) July 13, 2026

उन्होंने स्कूल के प्रिसिंपल पर भी आरोपी का बचाव करने और कोई एक्शन न लेने का आरोप लगाया. कहा, जब हमने शिकायत की तो प्रधानाचार्य ने आरोपी का बचाव किया. उन्होंने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही हमें ऐसा करने दिया, यह कहते हुए कि इससे स्कूल की बदनामी होगी. मामला तूल पकड़ा तो अन्य बच्चों के अभिभावक भी इसके विरोध में उतर आए और आरोपी पर एक्शन लेने की मांग की. इसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.

प्रिंसिपल को हटाने की मांग

पीड़ित की मां ने स्कूल की ओर से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई कदम न उठाने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया और प्रधानाचार्य को हटाने की मांग की. उन्होंने कहा, 'मदद करने के बजाय, शिक्षक अनुचित टिप्पणियां कर रहे हैं; हम इन शिक्षकों को निलंबित करने की भी मांग करते हैं.'

एसपी का क्या कहना?

उधर, घटना को लेकर कक्षा 1 के छात्र के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में एसपी पापिया सुल्ताना ने कहा, 'इस मामले में पीड़िता बच्ची है, इसलिए हम आगे की जानकारी सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं करना चाहते. हमने तुरंत ही एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है.'

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