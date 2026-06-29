‘राम मंदिर में दान की लूट श्रद्धालुओं की...’, चंदा चोरी केस CM योगी से लेकर PM मोदी तक को घेरा

अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में राजनीतिक घमासान लगातार तेज होता जा रहा है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, शिवसेना (यूबीटी) समेत कई विपक्षी दलों के नेता इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं. इसके साथ ही, उनसे मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं.

सीपीएम नेता वृंदा करात का पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला

इस मामले में सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ‘राम मंदिर के नाम पर करोड़ों भक्तों से चंदा लिया है. पीएम मोदी खुद भव्य उद्घाटन में गए थे, मगर अब जब चंदा चोरी का मामला आया है, तो उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है. वो खामोश हो गए हैं. इसके साथ ही, यूपी के सीएम योगी SIT के बहाने आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं. इन लोगों ने करोडों लोगों की आस्था के साथ खेला है.’

VIDEO | When asked about the Ram Temple donations embezzlement case, CPI(M) leader Brinda Karat says, "This SIT is just an eyewash, this is not for proper investigation, you arrested some random driver, or others, but the main trustees are not the accused. Why is the PM silent?… pic.twitter.com/6lV36bpide — Press Trust of India (@PTI_News) June 29, 2026

वहीं, पश्चिम बंगाल UCC बिल पर CPI(M) नेता वृंदा करात ने कहा, ‘BJP का घोषित एजेंडा हिंदू राष्ट्र है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है. हिंदुत्व उनकी विचारधारा है, इसका महिलाओं के अधिकारों से कोई लेना-देना नहीं है. यह एजेंडा किसे खुश करने के लिए है? क्या इससे महिलाओं को मदद मिलेगी? हमने उत्तराखंड और असम में UCC का एजेंडा देखा है, इससे किसे मदद मिल रही है?’

अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना

पीटीआई भाषा के मुताबिक, राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘भाजपा के लिए धन ही धर्म है. लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे. हर हफ्ते अयोध्या जा रहे थे. आखिर उनका सूचना तंत्र कहां था? उन्हें चढ़ावा चोरी की जानकारी क्यों नहीं हुई?’

उन्होंने कहा, ‘अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं हो रही है? चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों से पैसे बरामद हो रहे हैं. कंड़े और गोबर में पैसे मिल रहे हैं. गिरफ्तारियां हो रही है. इन लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है. प्रभु श्रीराम इन्हें माफ नहीं करेंगे.’

पीएम मोदी और सीएम योग दें इस्तीफा- सीएस मनोहर

कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव सीएस मनोहर ने मामले में राज्य और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मांग की कि मोदी और योगी को पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘हम अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए मिले दान के कथित दुरुपयोग की पूरी जांच की मांग करते हैं और राजनीतिक व नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करते हैं.’

पार्टी ने कहा कि मंदिर को दान में मिली नकदी, सोने और चांदी के कथित गबन ने देश भर के लाखों भक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है. इस घटना ने भगवान श्री राम के नाम पर भक्तों द्वारा दिए गए दान की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है.

अब समझ आया मंदिर वहीं क्यों बनाना चाहते थे- उद्धव ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार (28 जून, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अयोध्या के राम मंदिर का व्यावसायीकरण करने और हिंदुत्व की विचारधारा से ‘विश्वासघात’ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है. मेरा सवाल यह है कि उन्होंने मंदिर को दुकान क्यों बना दिया? यह मंदिर लंबे संघर्ष का परिणाम है. पहले भाजपा ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ का नारा देती थी, अब हमें समझ में आ गया है कि वे यह मंदिर क्यों बनाना चाहते थे. उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा से विश्वासघात किया है.’

पीएम मोदी का कर्तव्य है कि वे जवाब दें- विजयन

वहीं, केरल के पूर्व सीएम और माकपा के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने रविवार (28 जून, 2026) को आरोप लगाया कि जिन लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की आस्था और भावनाओं का लाभ उठाया, उन्होंने इसकी आड़ में एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी भी की. राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कर्तव्य है कि वह इस मुद्दे पर जवाब दें.

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