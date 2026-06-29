‘राम मंदिर में दान की लूट श्रद्धालुओं की...’, चंदा चोरी केस CM योगी से लेकर PM मोदी तक को घेरा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘राम मंदिर में दान की लूट श्रद्धालुओं की...’, चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने योगी से लेकर मोदी तक को घेरा

‘राम मंदिर में दान की लूट श्रद्धालुओं की...’, चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने योगी से लेकर मोदी तक को घेरा

Ram Mandir Donation Theft: सीपीआई(एम) नेता वृंदा करात ने कहा कि यूपी के सीएम योगी SIT के बहाने आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं. इन लोगों ने करोडों लोगों की आस्था के साथ खेला है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Jun 2026 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में राजनीतिक घमासान लगातार तेज होता जा रहा है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, शिवसेना (यूबीटी) समेत कई विपक्षी दलों के नेता इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं. इसके साथ ही, उनसे मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं.

सीपीएम नेता वृंदा करात का पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला

इस मामले में सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ‘राम मंदिर के नाम पर करोड़ों भक्तों से चंदा लिया है. पीएम मोदी खुद भव्य उद्घाटन में गए थे, मगर अब जब चंदा चोरी का मामला आया है, तो उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है. वो खामोश हो गए हैं. इसके साथ ही, यूपी के सीएम योगी SIT के बहाने आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं. इन लोगों ने करोडों लोगों की आस्था के साथ खेला है.’ 

वहीं, पश्चिम बंगाल UCC बिल पर CPI(M) नेता वृंदा करात ने कहा, ‘BJP का घोषित एजेंडा हिंदू राष्ट्र है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है. हिंदुत्व उनकी विचारधारा है, इसका महिलाओं के अधिकारों से कोई लेना-देना नहीं है. यह एजेंडा किसे खुश करने के लिए है? क्या इससे महिलाओं को मदद मिलेगी? हमने उत्तराखंड और असम में UCC का एजेंडा देखा है, इससे किसे मदद मिल रही है?’

अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना

पीटीआई भाषा के मुताबिक, राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘भाजपा के लिए धन ही धर्म है. लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे. हर हफ्ते अयोध्या जा रहे थे. आखिर उनका सूचना तंत्र कहां था? उन्हें चढ़ावा चोरी की जानकारी क्यों नहीं हुई?’

उन्होंने कहा, ‘अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं हो रही है? चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों से पैसे बरामद हो रहे हैं. कंड़े और गोबर में पैसे मिल रहे हैं. गिरफ्तारियां हो रही है. इन लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है. प्रभु श्रीराम इन्हें माफ नहीं करेंगे.’ 

पीएम मोदी और सीएम योग दें इस्तीफा- सीएस मनोहर 

कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव सीएस मनोहर ने मामले में राज्य और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मांग की कि मोदी और योगी को पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘हम अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए मिले दान के कथित दुरुपयोग की पूरी जांच की मांग करते हैं और राजनीतिक व नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करते हैं.’

पार्टी ने कहा कि मंदिर को दान में मिली नकदी, सोने और चांदी के कथित गबन ने देश भर के लाखों भक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है. इस घटना ने भगवान श्री राम के नाम पर भक्तों द्वारा दिए गए दान की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है.

अब समझ आया मंदिर वहीं क्यों बनाना चाहते थे- उद्धव ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार (28 जून, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अयोध्या के राम मंदिर का व्यावसायीकरण करने और हिंदुत्व की विचारधारा से ‘विश्वासघात’ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है. मेरा सवाल यह है कि उन्होंने मंदिर को दुकान क्यों बना दिया? यह मंदिर लंबे संघर्ष का परिणाम है. पहले भाजपा ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ का नारा देती थी, अब हमें समझ में आ गया है कि वे यह मंदिर क्यों बनाना चाहते थे. उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा से विश्वासघात किया है.’

पीएम मोदी का कर्तव्य है कि वे जवाब दें- विजयन

वहीं, केरल के पूर्व सीएम और माकपा के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने रविवार (28 जून, 2026) को आरोप लगाया कि जिन लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की आस्था और भावनाओं का लाभ उठाया, उन्होंने इसकी आड़ में एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी भी की. राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कर्तव्य है कि वह इस मुद्दे पर जवाब दें.

यह भी पढ़ेंः आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 29 Jun 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
Brinda Karat Ayodhya PM Modi RAM MANDIR YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘राम मंदिर में दान की लूट श्रद्धालुओं की...’, चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने योगी से लेकर मोदी तक को घेरा
‘राम मंदिर में दान की लूट श्रद्धालुओं की...’, चंदा चोरी केस CM योगी से लेकर PM मोदी तक को घेरा
इंडिया
पश्चिम बंगाल विधानसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास, सूची से हटाए गए 77 मुस्लिम समुदाय
पश्चिम बंगाल विधानसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास, सूची से हटाए गए 77 मुस्लिम समुदाय
इंडिया
Yamuna Water Project: 32 साल का इंतजार खत्म! यमुना का पानी पहुंचेगा राजस्थान, शेखावाटी समेत जल संकट वाले इलाकों को बड़ी राहत
32 साल का इंतजार खत्म! यमुना का पानी पहुंचेगा राजस्थान, शेखावाटी समेत जल संकट वाले इलाकों को बड़ी राहत
इंडिया
Digital Health India: डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत! eSushrut@Clinic से आसान होगा मरीजों का पूरा रिकॉर्ड, जानें पूरा सिस्टम
डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत! eSushrut@Clinic से आसान होगा मरीजों का पूरा रिकॉर्ड, जानें पूरा सिस्टम
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir | Donation Scam | Mahadangal: Champat Rai पर ट्रस्ट की मेहरबानी के पीछे क्या है खेल?
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai |Chaar Ki Chaal: चंपत राय अभी भी अयोंध्या में क्यों हैं?
Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसिम मुनीर की सेना बेरहम करतूत, PoK में आम जनता पर ड्रोन से गिराए बम, देखें-Video
आसिम मुनीर की सेना बेरहम करतूत, PoK में आम जनता पर ड्रोन से गिराए बम, देखें-Video
बिहार
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
क्रिकेट
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान; भारत को मिली जगह 
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान
बॉलीवुड
Awarapan 2 vs Batwara 1947: 15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
एग्रीकल्चर
Highest Milk Yielding Cow: सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी
सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget