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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAshok Kharat Case: ढोंगी बाबा अशोक खरात पर ED का शिकंजा! मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति मामले में आज कोर्ट में अहम सुनवाई

Ashok Kharat Case: ढोंगी बाबा अशोक खरात पर ED का शिकंजा! मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति मामले में आज कोर्ट में अहम सुनवाई

Ashok Kharat Case: नाशिक के कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात को लेकर ED की जांच तेज हो गई है. इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति मामले में आज सिन्नर कोर्ट में अहम सुनवाई होगी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 18 May 2026 12:02 PM (IST)
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नाशिक के कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच अब तेज हो गई है. आज सिन्नर कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद यह तय होगा कि अशोक खरात को कब ईडी की हिरासत में सौंपा जाएगा. अशोक खरात को आज सिन्नर कोर्ट में पेश किया जाना है. वह पिछले करीब दो महीनों से यौन शोषण और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में हिरासत में हैं.

फिलहाल अशोक खरात सिन्नर में दर्ज एक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में पुलिस कस्टडी में हैं. अगर कोर्ट उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजता है तो संभावना है कि ईडी तुरंत उन्हें अपनी हिरासत में ले सकती है. ईडी इस मामले में अलग से जांच कर रही है. एजेंसी की जांच का मुख्य फोकस बेनामी संपत्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर है.

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अशोक खरात से जुड़े मामले में पूछताछ

इससे पहले ईडी ने अशोक खरात से जुड़े मामले में रूपाली चाकणकर से भी पूछताछ की थी. जांच एजेंसी फिलहाल कई अहम पहलुओं की जांच कर रही है. इनमें करोड़ों रुपये की जमीन-जायदाद, महंगी गाड़ियां, बंगले, फार्महाउस, फर्जी बैंक खातों के जरिए हुए लेनदेन, बैंक लॉकरों में मिले सोने और विदेशी मुद्रा की जानकारी शामिल है. सूत्रों के मुताबिक, अगर आज ईडी को अशोक खरात की कस्टडी मिल जाती है तो जांच में तेजी आ सकती है और कई नए खुलासे होने की संभावना है. अब सभी की नजरें ईडी की जांच पर टिकी हैं. लोग यह भी देख रहे हैं कि क्या इस मामले में किसी बड़े राजनीतिक नेता का नाम सामने आता है या नहीं.

अशोक खरात पर गंभीर आरोप

अशोक खरात पर आरोप है कि अशोक खरात लोगों को आध्यात्मिक शक्तियों, पूजा-पाठ और ज्योतिष के नाम पर डराकर या भरोसा दिलाकर उनसे पैसे लेते थे. कई महिलाओं ने उन पर यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं. इसके अलावा कुछ कारोबारियों ने भी शिकायत की है कि उनसे करोड़ों रुपये की वसूली की गई और उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश हुई. मामला सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भी जांच शुरू कर दी. एजेंसी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 18 May 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
ED  ED Ashok Kharat Nashik Baba
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