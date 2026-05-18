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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKerala CM VD Satheesan: केरल के नए CM बने वीडी सतीशन, राज्यपाल आर्लेकर ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ

Kerala CM VD Satheesan: केरल के नए CM बने वीडी सतीशन, राज्यपाल आर्लेकर ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ

Kerala New CM VD Satheesan: वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. सतीशन के साथ 20 और मंत्रियों ने शपथ ली है, इनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के 5 विधायक भी शामिल हैं. 

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 18 May 2026 11:39 AM (IST)
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केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के दो हफ्ते बाद यूडीएफ सरकार का गठन हो गया है. वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है. कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुआ. सतीशन के अलावा 20 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है.

मुख्यमंत्री के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस की अहम सहयोगी पार्टी है, जिसके पास 22 विधायक हैं. केरल की नई सरकार के शपथग्रहण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और वायनाड़ से सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थे.

केरल में कौन-कौन बना मंत्री? 

1- वीडी सतीशन (मुख्यमंत्री)

2. पीके कुन्हालीकुट्टी

3. रमेश चेन्निथला

4. के मुरलीधरन

5. सनी जोसेफ

6. मॉन्स जोसेफ

7. शिबू बेबी जॉन

8. अनूप जैकब

9. सीपी जॉन

10. एपी अनिल कुमार

11. एन समसुधीन

12. पीसी विष्णुनाथ

13. रोजी एम जॉन

14. बिंदु कृष्ण

15. एम लिजू

16. केएम शाजी

17. पीके बशीर

18. वीई अब्दुल गफूर

19. टी सिद्दीकी

20. केए तुलसी

21. ओ जे जनीश

10 साल सत्ता में लौटी कांग्रेस

वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण के साथ ही केरल में सीपीआई(एम) के दिग्गज नेता पिनाराई विजयन के एक दशक लंबे शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया. दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नेतृत्व में कांग्रेस के आखिरी बार सत्ता में आने के 10 साल बाद कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में लौट आया है. 

केरल की नई सरकार पर खरगे ने क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मौके पर कहा कि ये केरल की ऐतिहासिक जीत है और हम सभी को इसकी बहुत खुशी है. उन्होंने कहा कि केरल के लोगों के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि 10 साल के बाद यूडीएफ सत्ता में आ रही है. एलडीएफ का 10 साल का शासन जनता ने अस्वीकार कर दिया है. अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि केरल के लोगों को अच्छी सरकार दें. 

UDF ने कितनी सीटें जीतीं?

बता दें कि हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने जबरदस्त वापसी करते हुए 140 सदस्यों वाली विधानसभा में 102 सीटें जीतीं, जबकि अकेले कांग्रेस ने रिकॉर्ड 63 सीटें हासिल कीं, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है.

Published at : 18 May 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Kerala News Breaking News Abp News V D Satheesan Kerala Election 2026 Kerala New CM
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