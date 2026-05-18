केरल में आज नई सरकार का आगाज, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल में आज से नई सरकार का आगाज, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

केरल में आज से नई सरकार का आगाज, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. नई सरकार 21 सदस्यों वाली कैबिनेट के साथ कार्यभार संभालेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 18 May 2026 08:59 AM (IST)
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केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार (18 अप्रैल)  को होना है. नई सरकार 21 सदस्यों वाली कैबिनेट के साथ कार्यभार संभालेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. राजनीतिक सूत्रों का संकेत है कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद सहित 11 मंत्री पद मिलने की संभावना है. हालांकि, कांग्रेस के कई उम्मीदवारों पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के साथ उनके मंत्री पद के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी हैं.

कांग्रेस खेमे के नाम फाइनल

कांग्रेस खेमे से जिन नामों को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है, उनमें वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला शामिल हैं, जिनके गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने की उम्मीद है, इनके अलावा सन्नी जोसेफ, के. मुरलीधरन, तिरुवनचूर राधाकृष्णन, ए.पी अनिल कुमार, पीसी विष्णुनाथ, एम. लिजू, चांडी ओमन और बिंदु कृष्णा के नाम भी शामिल हैं. सूत्रों का कहना है कि कुछ बचे हुए पदों को लेकर चर्चाएं जारी हैं.

IUML को मिल सकते हैं पांच मंत्री पद

यह भी पता चला है कि सतीशन खुद वित्त मंत्रालय जैसा अहम विभाग अपने पास रख सकते हैं. हालांकि, विभागों का बंटवारा तभी अंतिम रूप लेगा, जब कैबिनेट की सूची को औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी. इस बीच, गठबंधन की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) को नई सरकार में पांच मंत्री पद मिलने की संभावना है. जिन नामों पर प्राथमिकता से विचार किया जा रहा है, उनमें पी.के कुन्हालीकुट्टी, केएम शाजी, एन. शमसुद्दीन और परक्कल अब्दुल्ला शामिल हैं. हालांकि, खबरों के मुताबिक पी.के बशीर को शामिल किए जाने की संभावना को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद सामने आए हैं, और पार्टी का एक धड़ा उन्हें पदोन्नत किए जाने पर अपनी आपत्तियां जता रहा है.

Kerala Swearing-in Ceremony LIVE: केरल में VD सतीशन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज, राहुल गांधी भी होंगे शामिल

Published at : 18 May 2026 08:42 AM (IST)
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Rahul Gandhi Kerala Breaking News Abp News CONGRESS Vd Satheesan Kerala Cm
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